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    首頁　>　社會

    樓上漏水樓下住戶遭殃 鄰居撕破臉怒告求償50萬結果出爐

    大樓鄰居因漏水問題撕破臉，樓下王男向樓上林男提告求償50萬多元，法官判賠7100元。（資料照）

    大樓鄰居因漏水問題撕破臉，樓下王男向樓上林男提告求償50萬多元，法官判賠7100元。（資料照）

    2025/04/20 11:32

    〔記者李立法／屏東報導〕大樓王姓住戶提告控訴樓上林姓鄰居浴室漏水，滲透天花板，導致他室內輕鋼架鏽蝕損壞及油漆脫落，影響房屋出租，令他身心俱疲，要求林姓鄰居應賠償他50萬多元，屏東地院審理後，認為林姓住戶已僱工修復，只需賠償樓下王姓住戶7100元修繕費用，可上訴。

    王男與林男是大樓上下樓層鄰居關係，住在樓下的王男控訴樓上林男主臥室浴室內馬桶座及第2浴廁地板滲水，導致他的主臥室浴廁天花板及第二浴廁天花板滲水，造成輕鋼架鏽蝕損壞及油漆脫落，他花了7100元修繕，但林男室內滲水情況並未改善，不僅侵害他的居住權益，也讓他的房屋有長達1年多的時間無法出租，林男應賠償他租金損失、修繕費及精神撫慰金共50萬100元。

    林男則強調，經樓下王姓鄰居反映漏水問題後，他已僱工將房屋修復完畢，現已無漏水狀況，王男求償金額並不合理。

    屏東地院派員實際勘查後，認為王、林兩人住處已無滲漏情形，根據王男室內所遺留水痕，難認已達超越一般人社會生活所能忍受以及無法出租的程度，林男應賠償樓下王男住戶修繕費用7100元。

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