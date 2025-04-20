戀愛腦發作！「真命天女」是詐騙 他竟誤將貴人當怪咖

警方勸說後，黃男決定斬斷與對方的聯繫。（警方提供）

2025/04/20 10:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中黃姓男子誤入「假交友真詐騙」陷阱，差點為了網戀對象到超商買下2萬元遊戲點數，所幸一名熱心民眾發現異狀悄悄跟蹤，並與超商店員聯手通報警方，在最後關頭即時阻詐，未料黃男竟質疑熱心阻詐民眾，忍不住問員警：「那個陌生人是不是怪怪的？」讓員警也哭笑不得回應：「你遇到貴人，是他關心你的啦！」

這起詐騙事件發生在16日深夜，33歲黃男當時手持一疊仟元鈔站在超商櫃檯前，看似準備大手筆消費，實則焦急地等待店員協助購買點數，他的緊張舉動早已被一名熱心民眾注意，且該民眾早在上一間超商就默默觀察他，發現他一間接著一間奔走提領現金，直覺「有詐」，隨即請店員拖延時間並報案。

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台中市警第三分局東區分駐所副所長賴志福、警員李宇翰獲報趕抵時，黃男神情閃爍，對員警一問三不答，直到聽到「你是不是要買點數傳給人？」整個人如洩了氣的皮球，經查，他透過Instagram認識一名女網友，短時間就陷入熱戀幻境。鼓起勇氣邀約見面。

未料對方卻突然反常，聲稱已掌握其住址與聯絡方式，並強迫他購買遊戲點數回傳「證明誠意」，否則後果自負，警方耐心開導他：「這是詐騙老套路啦！」並告知這類「戀愛騙局」早已成為慣犯技倆，通常一旦點數送出就石沉大海，受害者還可能遭長期勒索。

黃男聽完後羞愧不已，甚至誤以為悄悄守護他的熱心民眾是「跟蹤怪人」，詢問警方：「那個一直出現在我附近的男人是不是怪怪的？」讓員警哭笑不得：「他是在救你啦！」儘管真相讓人心碎，黃男也決定斬斷與對方的聯繫，跳脫「真命天女」設下的詐騙陷阱，及時保住積蓄。

分局長謝有筆提醒，網路交友雖然方便，卻隱藏不少風險，虛擬戀人背後極可能是不法分子假冒身分所設下的陷阱，與網友互動時應保持警覺心，切勿輕易透露住址、電話等個人敏感資訊。若對方提出購買點數或要求匯款，更應立即提高警覺，避免掉入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

黃男到超商要購買遊戲點數。（警方提供）

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