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    未繳租金房屋將被拆 婦持辣椒水噴國有財產署人員判刑9月

    基隆地院近日審結，認定許婦觸犯妨害公務罪，判處有期徒刑9月。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定許婦觸犯妨害公務罪，判處有期徒刑9月。（記者吳昇儒攝）

    2025/04/20 10:09

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名許姓婦人因積欠國有財產署租金多時，去年底被法院判處須拆屋還地。許婦今年2月24日下午，到國產署北分署基隆辦事處，找陳姓主任商談延緩拆屋還地一事，得知目的無法達成時，竟拿出攜帶的辣椒水朝陳女及邱姓雇員噴灑。警方獲報到場，將許婦帶回偵辦。基隆地院近日審結，認定許婦觸犯妨害公務罪，判處有期徒刑9月。

    檢警調查，許婦因積欠國產署北分署租金多時，經法院審理後，判她須拆屋還地。許婦得知國產署北分署將依法拆屋還地時，趕緊跑到國產署北分署基隆辦事處，尋找陳姓主任商談，希望能夠暫緩拆除。

    陳姓主任找來邱姓約聘人員一起與許婦共同討論緩拆事宜，但依法規規定，必須依法執行拆除，無法緩拆。許婦當下變臉拿出預藏的辣椒水朝陳、邱2人臉部噴灑，造成2人臉部紅腫、眼部刺激傷害。警方獲報到場，將許婦當場逮捕，訊後依涉犯妨害公務罪，移送法辦。

    法官審理時，許婦表示是為了讓陳、邱2人停下來聽自己敘述，最後才說自己確實有不對，承認犯罪。

    法官認為，許婦不思理性處理因承租國有土地所致糾葛，竟攜帶危險物品妨害公務執行及傷害公務員，危害公權力之行使；更在偵查中還稱如果國產署還要去拆其房屋就會去噴辣椒水等語。且審判時原稱是因為「空氣不好」所以噴辣椒水等辯詞，直至審理結束前才改口承認犯行。

    法官審酌許婦犯後未與陳、邱2人達成和解或賠償其損害，犯後態度不佳，故依妨害公務罪，判處有期徒刑9月，扣案辣椒水沒收。

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