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    貨運司機彩色影印千元大鈔買10元飲料洗錢 超商店員1夜被騙2次

    彩色影印變造千元大鈔，竟2度成功騙過超商店員。示意圖。（記者蔡清華攝）

    彩色影印變造千元大鈔，竟2度成功騙過超商店員。示意圖。（記者蔡清華攝）

    2025/04/20 09:25

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高市1名貨運司機異想天開，拿千元大鈔到便利商店，正反彩色影印剪裁變造2張偽鈔，到超商以買10元飲料，及換零錢等方式竟成功2度騙過店員，拿到1990元真幣，事後被店家發現報警提告，被依詐欺取財罪，判徒刑5月可易科罰金15萬元，可上訴。

    判決指出，被告阿賢（化名）去年2月5日23時許，利用深夜無人之際，持一張1000元紙幣，到超商以彩色影印機分別影印正反面各2次，取回住處進行剪裁變造完成2張千元偽鈔。

    翌（6）日3時10分許，拿著變造完成的2張偽鈔到超商，向店員佯稱欲購買10元麥香鋁箔包飲料1瓶，店員未加以辯識，直接交付飲料及找回之現金990元給他。

    阿賢食髓知味，接續再拿出另一張影印變造的千元假幣佯稱要換錢，店員又直接交付包含10元硬幣20枚、100元紙鈔3張、500元紙鈔1張共千元真幣。店員直到4時許清點收銀機內現金時，始察覺紙鈔均非真鈔而報警。

    橋頭地院勘驗紙鈔，安全線無亮光，整體而言，用肉眼即可輕易看出與真鈔有上述諸多不符之處，其印製、裁切技巧明顯拙劣，與真鈔不相仿等情，所用紙張亦與通用紙幣之紙質相去甚遠，一般人均得以肉眼輕易判斷本案紙鈔並非真鈔，尚不足以構成妨害國幣懲治條例所定之「偽造幣券」要件。而依詐欺取財罪，判徒刑5月可易科罰金15萬元。

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