好心反被告！ 他送養校內流浪狗慘遭提告竊盜

有位網友發文提到，在幫助送養一隻學校裡的流浪狗後，卻遭到長期餵養那隻狗的一位外國同學提告竊盜罪。（示意圖，資料照）

2025/04/20 11:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕餵養流浪狗雖為善舉，但若是長期餵養的狗找到領養人，理論上應該是要感到高興。日前有位網友發文提到，在幫助送養一隻學校裡的流浪狗後，卻遭到長期餵養那隻狗的一位外國同學提告竊盜罪，即使告知在送養前已確認狗身上沒有任何晶片，這位同學仍然堅持提告，更扯的是，居然校內還有老師支持同學的行為。

一名網友在臉書社團「律師免費法律諮詢（台灣）」指出，自己與朋友在3月時協助大學母校送養一隻學校裡的流浪狗，這隻由大學裡的動保社團造冊管理狗狗，平時是該動保社團委託一位長期餵養流浪狗的外國學生照顧，主要活動範圍是在校區內的一個開放式地下停車場。

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原PO提到，由於不捨狗在校內流浪，因此經過動保社長同意後，便幫這隻流浪狗找到一位領養人，並於3月18日中午以前，將狗交給領養人並簽署認養合約，之後完成植入晶片手續，原PO也強調，植入晶片前有再三確認狗身上原本不存在任何晶片。沒想到餵養狗的同學在得知這件事後，卻指控原PO偷了他的狗，並揚言要提告竊盜罪。

這位同學表示，自己擁有這隻流浪狗的十合一疫苗手冊，並宣稱這就是他的飼主證明，要求將狗接回來繼續養在學校，但原PO指出，那份十合一疫苗手冊並沒有任何晶片號碼，僅有狗的名字以及接種疫苗的紀錄，更離譜的是，學校一位同樣有餵養流浪狗習慣的女老師，竟也支持把狗要回來繼續放學校裡，並屢次透過電話要求將狗接回來繼續放到學校，讓原PO感到十分困擾，同時也好奇這位同學的提告是否會立案，因此上網發文詢問。

貼文曝光後，網友紛紛表示「聽起來真糟糕」、「覺得自由自在才是幸福的話，怎麼大家都不去當流浪漢」、「學校是公共場所，除非你是去他私人場所偷出來的，不然真的不用太擔心」，也有專業的網友出來分析指出：「法律上晶片不是所有權認定的證據，飼養生活證明才是，如果同學提出照片或其他被認定的證據足以證明他是主要照顧者，的確有可能吃上侵占。」同時建議原PO，可以先蒐集流浪狗在戶外遊蕩，甚至疑似不當飼養的證據，雖然是兩件事，但也能引起些許嚇阻的作用。

有位網友發文提到，在幫助送養一隻學校裡的流浪狗後，卻遭到長期餵養那隻狗的一位外國同學提告竊盜罪。（示意圖，新竹縣動保所提供）

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