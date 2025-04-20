高雄雙罷劫負責人遭押 雄院認有勾串滅證行為

2025/04/20 02:45

〔中央社〕高雄20日電）罷免高雄立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢涉違反個資法等罪嫌遭聲押，經雄院審理，依徐男有指示罷免領銜人如何應對檢調及刪除對話紀錄等勾串滅證行為，昨晚裁定羈押禁見。

高雄地方法院今天凌晨發布訊息指出，徐尚賢坦承罷免提議人名冊上簽名均非提議人本人親簽，而是他本人或罷免志工所為，同時否認有非法蒐集利用個人資料及行使偽造私文書，但法官依相關人證、物證等資料，認為徐尚賢涉犯非法蒐集利用個人資料罪及行使偽造私文書等罪嫌重大。

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院方表示，法官依扣案2支手機通訊軟體內容及證人證述，認為徐尚賢有刪除通訊軟體對話紀錄情形，且徐尚賢在偵訊時坦承有刪除個資方面檔案，另經查有指示罷免領銜人黃姓婦人及朱磊如何應對檢調詢問，有刪除對話紀錄等滅證行為及勾串共犯情形。

法官審酌，徐尚賢主導的罷免提議人名冊製作過程尚待釐清，案情尚非明朗，且現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，依他滅證及勾串舉動，若交保在外，難保他不會與未到案的工作人員串證而使案情晦暗不明，因此認定有羈押及禁止接見、通信及授受物件的必要，19日起裁定羈押2月，並禁止接見、通信及授受物件。

徐父得知徐尚賢遭羈押禁見後接受媒體聯訪指出，推動罷免工作是公益事件、民主運動，對於過程中產生的瑕疵，「所謂的偽造文書，需要用到羈押方式處理年輕的領導人嗎？」

徐父說，本來以為會交保，因此先去取款，現在得知羈押，所以趕回來瞭解原因，「感到很驚訝，這案用羈押是大砲打小鳥、飛彈打麻雀，我很失望，出乎意料之外。」（編輯：施施）1140420

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