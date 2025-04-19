桃警雷霆除暴 中壢KTV查獲15泰妹假觀光真陪酒

中壢警方執行雷霆除暴專案，在KTV查獲15名泰女持觀光簽證來台非法陪酒。（記者黃政嘉翻攝）

2025/04/19 23:35

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢、大溪、龍潭警方昨晚到今天凌晨執行雷霆除暴專案，中壢警方掃蕩酒店、KTV及外籍移工舞廳等特種場所，查獲15名身材姣好泰女持觀光簽證來台非法陪酒另破獲6人車手集團；大溪警方則查獲詐欺、施用毒品相關刑案6件4人。

中壢警分局昨天針對轄內20處特種營業場所，出動逾百名警力展開擴大臨檢行動，並對4條主要幹道設置路檢點，攔查可疑人車，在一間KTV內查獲15名持觀光簽證來台非法陪酒的泰籍女子，訊後均移交桃園專勤隊。

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中壢警分局也強化打詐工作，除當場緝獲2名面交車手，更循線再拘提10名車手犯嫌到案，其中包含6人車手集團，重挫詐欺組織金流。

專案期間，中壢分局與刑事警察大隊及八德分局共組專案小組，在八德區查獲41歲游姓男子涉嫌槍砲及毒品案，現場查扣改造手槍2把、子彈、海洛因、依托咪酯等證物。

中壢警分局長林鼎泰說，警方針對轄區內易衍生治安風險的特種行業強力執法，不僅淨化營業場所，也防止非法打工可能衍生的後續問題，期間同步強化肅槍、治平、靖黃、掃毒與打詐等重點警政工作。

大溪警分局昨晚執行雷霆除暴行動，針對轄內網咖、釣蝦場等易滋事場所，動員大批警力展開高強度臨檢勤務，同步執行清查不良幫派份子行動與查緝逃逸或逾期居留移工，也在轄內重要路口取締酒後駕車及取締改裝噪音車輛，查獲詐欺案2件2人、詐欺通緝案2件，及持有施用2級毒品1件1人、施用2級毒品1件1人。

大溪警分局長徐章哲說，將持續針對轄區內治安熱區及重點場所，進行不定時臨檢與巡邏，積極防竊、緝毒、打詐，每週五、六及例假日深夜時段強化臨檢，遏止不法氣焰。

龍潭警分局昨天深夜到今天凌晨執行「雷霆除暴專案」及「防制危險駕車勤務」，以優勢警力針對易滋事行業及易危險駕車的路段，強力執行臨檢攔查，包括KTV、酒吧等治安要點場所，及封路攔檢取締酒後駕車、危險駕駛及改裝噪音車輛。

龍潭警分局指出，4月起執行雷霆除暴專案至今，共查獲竊盜12件12人、毒品8件8人、詐欺27件11人、公共危險3件3人、通緝19件18人及各類刑案63件44人。

龍潭警分局長鄭文銘說，為展現淨化轄區治安決心與毅力，將持續不定期、不定時強力執行「雷霆除暴專案」，要求業者加強自律責任，共同維護社會秩序，另持續編排深夜防制危險駕車勤務，與沿線商家建立聯防機制。

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中壢警方在KTV查獲15名泰女非法陪酒，帶回派出所拘留室等待調查。（記者黃政嘉翻攝）

大溪警分局執行雷霆除暴行動，動員大批警力臨檢網咖、釣蝦場等易滋事場所。（記者黃政嘉翻攝）

龍潭警分局封路攔檢取締酒後駕車、危險駕駛及改裝噪音車輛。 （記者黃政嘉翻攝）

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