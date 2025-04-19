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    新北男雙眼遭鄰居挖出捏爛！高大成：疼痛指數13級 比生產還痛

    高大成說，挖雙眼力量要很大，懷疑練過一指神功。（記者蔡淑媛攝）

    高大成說，挖雙眼力量要很大，懷疑練過一指神功。（記者蔡淑媛攝）

    2025/04/19 20:15

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    新北60歲男怒咬鄰居手臂 下秒慘遭「挖眼」恐終身失明

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕新北市雙溪區發生一起鄰居因水管問題起口角衝突，男子遭對方咬住手臂不放，竟然痛到以左手指戳爆對方眼睛，還挖出雙眼。對此，法醫高大成今天驚呼，非常殘忍！對方疼痛指數恐達13級，比生產還痛，懷疑動手男子是否練過一指神功，力氣之大。

    新北這名挖眼男子與鄰居細故不斷，前（17）日與鄰居因為水管問題再起口角，引發肢衝突互相拉扯，被對方咬住右臂不放，痛到以左手指戳爆對方眼睛，仍被緊咬不放，手臂濺血、見骨，因此二度用手指再戳對方雙眼，不慎挖掉雙眼。

    高大成說，行醫40年，從未見過有人徒手挖眼，而且挖眼的力氣要很大，懷疑是不是練過一指神功，而且一般人挖眼睛會挖不下，會心軟，如果是分開挖出來就更可怕、更殘忍了。

    「眼球有6、7條肌肉固定 也有神經」

    高大成分析，眼球位於深層肌肉層，有6、7條肌肉固定也有神經，能把兩顆眼球挖出來的力氣要很大，一次挖出兩眼的機率也不可能，懷疑是先挖一眼，再挖另一顆眼球，他認為雖然手臂被咬住，但恐怕是超過正當防衛了。

    高大成說，第一次看到這麼殘忍徒手挖兩眼，疼痛指數如果分12級，1級是蚊子咬，12級是生產痛，挖眼恐怕已經超過，到達13級。

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