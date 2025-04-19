連傳「火、刀、死亡、2F男」圖文 男辯玩「CS」法官認恐嚇

李男被認定兩起恐嚇行為成立，各判拘役15日，合併應執行拘役25日，得易科罰金。高分院駁回上訴，全案確定。示意圖。（資料照）

2025/04/19 21:03

〔記者王捷／台南報導〕李姓男子在遊樂場行竊被陳姓店長報警，李男事後透臉書傳訊息「火、汽油、男死亡、警告」等圖文訊息給陳男，還附上夫妻合照，一審認定恐嚇判拘25天，他不服提起上訴，辯稱內容只是與遊戲「CS」相關，但二審未採信駁回上訴。

2023年7月間清晨，李男到遊樂場見籃球機台下方擺有陳姓店長的積木、拼圖與春聯等布置物品，徒手偷走。店家報警，警方調閱監視器鎖定李男，全案另以竊盜罪處理。

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李男落網，同年7月起連續用臉書通訊APP向陳男傳送「刀、手槍、火、黑社會、警察局、2F、警告」等語，到7月30日止共十餘則。同年8月20日更在陳男的臉書貼文下留言「男死亡、火、汽油、黑機車、警告」等語，附上對方與配偶合照。檢方依恐嚇危害安全罪起訴。

面對指控，李男於法庭上承認傳送訊息與留言，但矢口否認犯意。他辯稱所用貼圖為「CS遊戲任務畫面」，訊息文字與內容均與遊戲解任務有關；過去常到告訴人店內打「頭文字D」，才會分享給對方。至於臉書留言，他主張是「自己要看的東西，不小心貼上去」，並非故意針對陳男。

李男的辯護人則主張，留言內容語焉不詳，無明確威脅性，告訴人是否感到害怕純屬主觀，不足以構成恐嚇。又指李男並無縱火前科，為輕度智能障礙者，甚至不識字，全案僅有告訴人單方指述，請依「罪疑惟輕」原則改判無罪。

不過法院認為，李男能主動搜尋臉書帳號、傳送訊息清晰具方向性，不符其「不識字」說法，訊息及留言中包含「男死亡」、「火」、「汽油」等語，依一般社會觀感已足構成加害通知，恐嚇罪成立不以實際加害為必要，只要足以使人產生畏懼即可。

一審台南地方法院綜合李男的前案背景與訊息時間點，法院認定兩起恐嚇行為成立，各判拘役15日，合併應執行拘役25日，得易科罰金。高分院日前駁回上訴，全案確定。

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