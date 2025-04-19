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    首頁　>　社會

    創仇人臉書演「詐騙劇」 女瞎挺男友遭判刑

    台南辛女與男友合謀設局，冒用仇人名義創立臉書帳號並虛構購物對話，誣指對方詐騙，遭檢方查出不實。法院依誣告罪判辛女2月徒刑。（資料照）

    台南辛女與男友合謀設局，冒用仇人名義創立臉書帳號並虛構購物對話，誣指對方詐騙，遭檢方查出不實。法院依誣告罪判辛女2月徒刑。（資料照）

    2025/04/19 20:27

    〔記者王捷／台南報導台南辛姓女子與許姓男友合謀誣陷男友的張姓仇人，創同名臉書設局製造假對話，再報警稱遭詐騙1千元，張男一度捲入刑案，法院審理後依誣告罪判辛女2月徒刑。

    判決指出，許男不滿張男侵占款項，心生報復，與辛女商議構陷對方，兩人先由許男創設一個與張男姓名相同的臉書帳號「張小罐」，再與辛女帳號互傳對話，內容為辛女表示要購買手機並匯款1千元，隨即遭封鎖帳號，營造出受騙情境。

    2022年7月間，辛女持對話紀錄到南警五分局北門派出所報案，聲稱在臉書看見張男張貼販售手機資訊，匯款後即遭封鎖，懷疑受騙，請求警方協助調查。警方依程序展開偵辦，張男也因此遭調查。

    案件移交高雄地檢署偵辦後，檢方調閱對話紀錄、臉書帳號與相關資料，並傳喚張男、辛女及許男等人說明，發現整起事件為設局誣陷，對話並非真實交易過程。檢方認定證據不足，以不起訴結案。

    法院審理時，辛女坦承與男友共謀誣告，法官認定其行為構成刑法第169條誣告罪，並因兩人有事前共謀，依第28條論以共同正犯。法官指出，辛女為幫男友報復設局誣陷，導致司法資源遭浪費，也讓無辜者面臨偵辦與可能刑責，行為嚴重。

    考量辛女於不起訴處分確定前自白，依刑法第172條予以減輕刑責。法官並衡酌其無前科、坦承犯行及家庭經濟狀況，量處有期徒刑2月，全案仍可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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