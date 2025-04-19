第六救災救護大隊雙溪分隊新建工程 落成啟用

新北市長侯友宜19日參加雙溪區外平林「第六救災救護大隊雙溪分隊新建工程」落成啟用典禮。（記者翁聿煌攝）

2025/04/19 17:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜19日參加雙溪區外平林「第六救災救護大隊雙溪分隊新建工程」落成啟用典禮，盼提升雙溪地區救災救護能量，保障市民生命財產。

侯友宜指出，雙溪區位於新北市東北端，且有豐富自然景觀，觀光業吸引大量的遊客，串連北海岸的低碳旅遊路線「青春山海線」及每年舉辦的「山藥季節性活動」，帶來大量的遊客，但山區易遇山難及意外傷亡事件，如此重大的事需要警消弟兄合力協助。

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新北市消防局表示，雙溪分隊為地上4層樓的新廳舍，總樓地板面積445坪，總工程費1億549萬2千元整，其中消防署補助5千萬元，除大型救災車輛停車空間外，更打造室內的體能訓練室及利用屋突層作為開放式訓練空間，建置智能值班台，並具備72小時不斷電的功能，可以大幅提升山難、溺水等多元型態災害的救援能力。

消防局也在分隊對面尋得一塊訓練用地，未來於使用地目變更後將能辦理地域性整合（平溪、雙溪、貢寮等3分隊）陸上障礙物破壞、水域搜救及空拍機聯合訓練，目前已在內政部都市計畫委員會審查作業。

新北市長侯友宜（中）參加雙溪區外平林「第六救災救護大隊雙溪分隊新建工程」落成啟用典禮。（記者翁聿煌攝）

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