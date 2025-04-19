移民署專員侮辱女同事陪睡「靠相X升官」 法院判拘役

李員侮辱女同事，高等法院台中分院部分判決無罪，另一部份判拘役30日，可易科罰金，全案確定。（記者張瑞楨攝）

2025/04/19 16:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕移民署中區事務大隊苗栗縣服務站的李姓專員，被控於2024年3月對女同事，出言侮辱「移民署派○○○（女同事名字）要給我X」、「就是自願的，她要被X」，「靠相X升官的」，被女同事提告，他辯稱「我講的是事實，所以我認為我應該無罪」，苗栗地院認為他觸犯誹謗罪，處拘役30日，可易科罰金，但公然侮辱部分無罪，檢方上訴高等法院台中分院駁回，全案確定。

苗栗地檢署起訴指控，李員基於不明原因，於2023年3月間，在辦公室內侮辱女同事，「移民署派○○○（女同事名字）要給我X」;同年5月又說，「有些是自願的，像○○○就是自願的，她要被X」，「靠相X升官的」、「升官派部屬被X」，暗指女同事與他人發生性關係而晉升，苗栗地檢署依公然侮辱罪提起公訴。

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苗栗地院審理時，李員辯稱「我講的是事實，所以我認為我應該無罪」，法官認為，李員沒有客觀上可合理相信此事為真，也無任何合理查證，僅憑己意恣意虛捏女同事自願與他人發生不正當性關係的不實之說，女同事縱使自願與他人發生性行為，此屬個人隱私，與一般公共事務之公共利益無關，不是可受公評的事項，5月的「靠相X升官的」等說詞，依誹謗罪判拘役30日，可易科罰金。

至於3月的「移民署派○○○（女同事名字）要給我X」，法官認為，個人語言使用習慣及修養本有差異，有些人日常言談可能習慣性混雜某些粗鄙髒話（例如口頭禪、發語詞、感嘆詞等），或只是用這類粗話表達一時不滿情緒，縱使粗俗不得體，也不必然是蓄意貶抑他人社會名譽或名譽人格，不逾越一般人可合理忍受的範圍。

法官強調，李員發表這些言詞時，當時另一女同事向洽公民眾解釋「我們家專員有點神經病」，顯見李員的不雅言語，不僅難以讓人認同或理解，反而可能讓周遭聽聞者，對李員產生對人不尊重、沒禮貌的印象，尚不至於撼動女同事社會的平等主體地位，亦不至於使女同事產生自我否定的效果而損及人格尊嚴，亦未涉及結構性強勢對弱勢團體（例如種族、性別、性傾向、身心障礙等）身分或資格的貶抑，據此判決無罪。

苗栗地檢署上訴二審，高等法院台中分院見解與一審相同，駁回上訴，全案確定。

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