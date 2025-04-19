玉井芒果節推手、前玉井鄉長王石龍 非法占用山坡地開餐廳

玉井芒果節是每年台南夏季盛事，其重要推手是前玉井鄉長王石龍。（資料照）

2025/04/19 16:27

〔記者王捷／台南報導〕玉井芒果節推手、前玉井鄉長王石龍退休後開「老鄉長景觀餐廳」，還有部落客寫美食文，但餐廳景觀平台、棚架占用國有林地違反水土保持法，台南地方法院認定非法占用，以水土流失未遂罪判3月徒刑、緩刑2年，條件是必須在1年內完成60小時公益勞務，接受保護管束。

王石龍明知國家的山坡地、林業用地，依法不得擅自開發、占用，卻在2006年初開始，僱用工人在該地搭建67平方公尺的平台與鐵皮棚架，開餐廳並長期營業，儘管經調查並未導致明確的水土流失現象，但法院認定其違規使用國有土地行為持續到2021年間，已經構成水保法第32條未遂犯。

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此外，檢方另起訴王石龍早於1994年起即使用其父搭建的鐵皮屋，在台南市另一筆山坡地上經營販賣咖啡，但法院審酌該處建物由其父王廣進興建，王男僅承繼使用而無「新占用」行為，不符合水保法所稱之「擅自占用」要件，因此未再另諭無罪。

台南地院認為，王石龍曾違反廢棄物清理法，在2009年服刑完畢，雖此後未再犯行，他這次明知土地屬於公有林地，需要提出水土保持計畫報核，他卻違法搭建設施，破壞山坡地的合法使用秩序，考量他的動機並非惡性重大，部分建物已於案發後拆除，加上年齡、生活狀況穩定，所以宣告緩刑。

不過，為讓王石龍了解違法占用山坡地的危害，台南地院給出的緩刑條件，是在判決確定起一年內，向檢察官指定的政府機關、行政法人、社區或公益團體，完成60小時的義務勞務。

王石龍曾連任第10、11屆玉井鄉長，1986年至1994年任內創辦玉井芒果節，推動農業觀光，為地方發展貢獻頗深，卸任後轉型投入農業創新，使用廢棄冰箱與光電設備製作太陽能烘乾機，協助果農處理芒果乾。

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