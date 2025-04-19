花蓮全美語補習班爆扯耳朵、辱罵不當管教 教育處出手了

這家全美語補習班位於花蓮市住宅區內，外觀看不出像幼兒園。（記者花孟璟攝）

2025/04/19 16:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮知名全美語補習班被家長投訴，孩子遭到不當行為，包括拉頭髮、扯耳朵、罰站等各種看不見的暴力，還被罵「白癡、笨蛋」等等。縣府教育處說，已會同社會處調查，釐清有無違規經營幼兒園事實，暫停疑似體罰的老師暫停教學工作，如查證屬實最重將處撤銷立案。

這家全美語補習班為立案「短期補習班」，在花蓮經營20多年，有外師授課，據了解，學生上午9點到補習班上課到下午4點，中間還有午餐、午睡，幼兒園後方也有遊樂器材，疑有違規經營幼兒園的情形。

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家長投訴，家中學齡前幼兒就讀補習班一年多，本來是想英語學習從小開始，但孩子受到老師不當教育及對待，各種暴力行為從書本敲頭、拉頭髮、扯耳朵、丟東西、彈嘴巴，推孩子，拿東西砸孩子的腦袋，午休不睡覺還會被踩小腿，只要當下情緒管理不當，老師就會出現各種暴力行為。

家長也說，其他包括老師常以白癡、笨蛋辱罵孩子，不乖的孩子也會被關在廁所，他還親眼看到孩子被罰站超過30分鐘，造成孩子長期內心受傷及心理陰影，上課時想上廁所被拒，忍不住大在褲子裡，口渴也不太讓孩子喝水以避免處理屎尿，等到放學前才讓孩子把水喝完，甚至天氣熱為了省錢還不開冷氣，家長來接送才發現孩子滿頭汗。

補習班羅姓負責人受訪時否認不當對待，何況是全美語，不可能罵孩子「白癡、笨蛋」等髒話，上課中只要孩子提出，老師也會帶去廁所，但孩子可能年紀太小不會主動告知，常是老師聞到異味，才發現已經大在褲子上。

負責人也坦承有收取月費8500元，原因是短期補習班上午、下午都有課，中間家長很難接送，因此才額外提供午餐午睡，下午4點後就讓孩子去後院的溜滑梯玩，但因為玩得滿頭汗，才會讓家長誤會沒有開冷氣。

教育處今天說，短期補習班不應提供午睡、遊樂器材等設備，17日接獲該補習班疑似違規經營及不當管教，已會同社會處調查，初步了解，補習班疑似限制幼兒如廁，若幼兒午休時間沒睡覺，也會被踩小腿跟或後背處罰等；目前也暫停該名老師的教學工作，也將要求其限期改善，如無法配合最重可處停業、撤銷立案。

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