上尉許展誠涉賤賣雄三反艦飛彈機密案 台中高分院「管轄錯誤」移請地院審理

空軍上尉攔截管制官許展誠被控以3萬至5萬元「賤賣」機密，高等法院台中分院審了約半年，卻判決許展誠涉案部分管轄錯誤，移送台中地方法院。 （記者張瑞楨翻攝自臉書）

2025/04/19 16:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣退役空軍飛官史濬程被高等檢察署台中分署（台中高分檢）起訴指控，涉嫌接受中共逾150萬元台幣賄賂，吸收空軍上尉攔截管制官許展誠，將台灣因應中共戰機擾台的應對方案、雄三反艦飛彈部署等國防機密，「賤賣」給中共長達3年，嚴重戕害國家安全，依違反國安法與貪污治罪條例起訴二人，史濬程10萬交保，許展誠羈押中，不料，高等法院台中分院審了約半年，卻判決許展誠涉案部分管轄錯誤，移請台中地方法院審理。

「國家安全法」規定，包括「發展組織罪」等違反國安法的刑案，管轄權不是一審法院（或地檢署），而是二審法院（高等檢察署的各分署）管轄，台中高分院為何判決此案的管轄錯誤移送至台中地方法院審理，因台中高分院將此案列為不公開秘密審判，僅公開判決主文不公開判決的內容，所以這部分外界無從得知。

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依台中高分檢偵查，2008年從空軍439聯隊（現已改制「空軍第6混合聯隊）退伍的少校飛官史濬程（50歲），退伍後到中國發展，認識中共情治人員「子華」，史男涉嫌接受賄賂吸收學弟空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠（29歲），許把機密文件交給史濬程，史再透過「微信」等管道，交給中共情治人員「子華」，「子華」交給史男逾150萬元台幣的報酬，史則每次給許員3萬至5萬元台幣報酬，合計20多萬元。

這些機密資料，包括台灣應對中共戰機擾台的方案，經國號戰鬥機（IDF戰機）掛載改良後的雄風三型反艦飛彈的資訊等，另外，史男也亟思擴大吸收台灣現役軍官，2022年底還找以前的同學，蒐集台灣OH-58奇奧瓦戰搜（偵察）直升機等演習訓練，以及換裝等機密資訊，包括參與「漢光演習（38號與39號）」的「陸軍航特部漢光38號演習實兵演練規劃暨演訓任務提示」、「陸軍航特部漢光39號演習實兵演練規劃暨演訓任務提示」等，每項機密將有最高300元美金（約台幣9800餘元）報酬，但並未成功。

台中高分檢於去年（2024年）8月搜索史濬程的住處，進一步拘提傳喚許展誠，兩人被羈押後坦承犯行，史濬程之後以10萬元交保候傳，許展誠持續羈押。

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