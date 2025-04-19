台中慈興暑訓營違法招生 志工暴力傷害兒童判刑4月

2025/04/19 14:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市的慈興文教基金會慈興講堂於去年舉辦暑訓營，被家長投訴自稱是「園長」的吳姓志工，暴力對待國小一年級學童，用右手按住男童脖子後方並壓倒在地，造成頸部挫傷，行政部分，台中市政府認定該基金會違法招生、違法收費及授課，以違反補習及進修教育法，命令停辦且開罰11萬元，刑事部分，台中地院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處68歲吳姓志工徒刑4月，不得易科罰金，可上訴。

如果判刑確定，吳姓志工可選擇聲請易服社會勞役，或入獄執行。

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判決書指出，吳男是慈興講堂的志工，男學童（未滿12歲）是講堂的暑期活動學生，吳姓志工於去年（2024年）8月13日上午10時許，在該講堂走廊，見男學童未進教室上課，竟基於傷害他人身體之犯意，用右手按住學童脖子後方並壓倒在地，導致頸部挫傷的傷害，母親向台中市清水警方報案提告。

台中地院認為，吳姓志工是成年人，於現代法治社會，教育兒童應以兒童的最佳利益為優先考量，竟僅因管教細故而傷害學童，況其所採暴力壓制在地的教育手段，造成男學童受傷之外，實無助於對男學童言行管教的改善，甚或造成該幼小心靈受創，顯然違反比例原則，但考量犯後已坦承犯行，亦有與男學童母親商談和解意願，因母親無意願，而無法達成和解，台中地檢署如台中地院審理時，具體求處有期徒刑4月，法官認為適當，據此判刑4月，可上訴。

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