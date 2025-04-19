跳窗也難逃法網 通緝犯開毒趴被逮正著

警方在巷弄內逮捕林男。（記者徐聖倫翻攝）

2025/04/19 13:52

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市蘆洲警分局前日查緝身背槍砲案的41歲林姓通緝犯，鎖定一處民宅準備入內，不料裡頭林男正與女友、男性友人大開毒趴，3人為爭取逃跑時間拒不開門，隨即跳窗逃跑。警方最終在頂樓天台、1樓巷弄將所有人逮捕，扣回海洛因、安非他命、依託咪酯等毒品，全案依法送辦。

蘆洲警分局集賢派出所日前接獲線報，因槍砲罪通緝在案的林男躲在蘆洲區民族路巷弄內某公寓2樓，於是前日派員查緝。警方據報集結，按下門鈴卻沒人應門，只聽見屋內一陣騷動，所長李明翰判斷屋內的人極有可能跳窗兔脫，即刻聯繫支援警力搜捕。

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據悉，屋內除了林男，還有41歲張姓女友、42歲蔡姓男子，3人當時正在屋內開毒趴，門鈴響起得知警方就站在門外時，3人隨即跳窗逃跑，林男、蔡男在巷弄內逃竄，張女則是從巷弄再找到入口進入公寓，直奔9樓天台躲藏。

警方經過熱心目擊路人指引，終將3人悉數逮捕，回頭再於屋內查獲3包海洛因3.12公克、4包安非他命14.43公克、8瓶依托咪酯煙油41.83公克、1顆煙彈5.46公克、K他命10.82公克、2組吸食器、2支針筒、磅秤等各式證物。

警詢時，3人承認在屋內吸毒開趴，稱這些毒品都是自己要施用的，推稱在網路購得，詳細來源不知。警詢後依毒品、藏匿人犯等罪嫌，將林男等3人移送法辦。

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警方在頂樓天台逮捕張女。（記者徐聖倫翻攝）

警方將林男等3人送辦。（記者徐聖倫翻攝）

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