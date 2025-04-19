桃市消防局舉辦3場座談會 盼提升液化石油氣零售業者安全管理意識

桃園市政府消防局舉辦「液化石油氣零售業者政令宣導座談會」。（桃園市政府提供）

2025/04/19 11:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局第3救災救護大隊於14、15、18日，分別在蘆竹、竹圍、觀音3個分隊舉辦「液化石油氣零售業者政令宣導座談會」，共40家業者參與，增進對於液化石油氣申報作業流程、容儲證明重要性、逾期容器管理、串接場所安全與違規罰則等相關規定的了解，盼能提升業者的安全管理意識。

消防隊員於座談會中示範液化石油氣申報步驟與檔案管理方式，盼助業者盡快熟悉操作流程，以免疏忽而導致違規，第3大隊長簡慈彥說，液化石油氣零售業者應於每年4月與10月各申報1次，申報內容應包括用戶與容器管理紀錄等；業者只要透過桃園市政府建置的申報系統，進行線上登錄與上傳相關表單，就能輕鬆確保格式符合規範。

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座談會中並說明依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體位置構造設備設置標準暨安全管理辦法」規定，液化石油氣零售業者若設有儲存場所，應申請儲存場所證明書，並備妥內容清單以供查核，否則儲氣量將受到嚴格限制；零售業者不得進行非法分裝，且不得提供逾期容器給民眾使用。

另販賣場所對供應設備負有維護與檢修責任，並應每半年向消防機關申報相關資料；當容器串接使用量超過特定標準時，業者必須加強通風、防曬、固定、防倒裝置並設置氣體漏氣警報器，若超過300公斤，更須設置自動緊急遮斷裝置與安全圍設設施，以防範氣體外洩導致意外事故。

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