「熱血防詐你我同行」 澎湖地檢署結合公益捐血宣導反詐騙

澎湖地檢署舉行捐血，並宣導反詐騙理念。（澎湖地檢署提供）

2025/04/19 11:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署為提升全民防詐意識，推廣法治觀念，並響應社會公益，今（19）日舉辦「熱血防詐‧你我同行」捐血暨反詐騙宣導活動，並特別結合澎湖縣政府「溫馨五月讓愛流動捐血活動」，由地檢署觀護人室攜手澎湖縣榮譽觀護人協進會共同設攤辦理法治宣導。

此次活動結合法治教育與公益捐血，除鼓勵民眾挽袖捐熱血、傳遞愛心外，更透過有獎徵答、互動遊戲及宣導品發放等寓教於樂方式，強化民眾對各類詐騙手法的辨識能力，並提升對於反詐騙、反毒品、反霸凌、修復式司法等議題的認知，在熱情互動中營造溫馨又充實的法治氛圍。

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澎湖地檢署檢察長周士榆表示，詐騙手法日新月異，詐騙集團往往利用人性弱點包裝各種話術陷阱，嚴重侵害民眾財產安全與社會信任機制，唯有透過政府機關、民間團體與社區力量的齊心合作，持續推動基層法治教育與實務宣導，才能有效提升全民警覺、從源頭防堵犯罪蔓延。

另外也向民眾宣導法律知識，宣導內容特別聚焦於當前常見的詐騙手法，包括假冒親友借錢、解除分期付款詐騙、網路購物陷阱、投資詐財及人頭帳戶利用等，現場亦強調「不當車手、不借帳戶、不點可疑連結」的3不原則，提醒民眾強化自我保護意識。

為提升宣導效果，透過懸掛圖卡、案例說明、有獎徵答及互動問答等多元形式，讓參與民眾能在輕鬆氛圍中學習辨識詐騙手法，進一步強化「識詐、拒詐、防詐」的觀念，深化全民對詐騙議題的警覺與防範。

澎湖地檢署以圖卡顯示，讓反詐觀念深入人心。（澎湖地檢署提供）

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