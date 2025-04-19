6旬婦狂戀「香港機師」 超商買點數被店長及時阻詐

紀婦（左） 到超商買遊戲點數卡資助「機師」醫藥費。（讀者提供）

2025/04/19 11:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中龍井區65歲紀婦退休後，去年10月誤入粉紅戀愛陷阱，與自稱「香港機師」男子網戀半年，「機師」稱發生車禍住院治療，要求買點數卡資助醫藥費，超商店長見婦人年紀不是買遊戲點數客群，仗義代回訊息「我兒子是警察」，警方也趕至超商了解，「機師」秒掛斷消失無蹤。

「阿姨我態度不好，但是我是為了你著想」，紀婦於15日下午4時50分許，走進超商要買Apple Store遊戲點數卡，女店長見非遊戲消費者客群，直覺婦人遭詐騙，便拿過手機代回訊息，未料，對方「機師」惱羞成怒，責怪紀婦為何要告知兒子。

請繼續往下閱讀...

龍津派出所長李冠霖說，員警檢視手機對話內容，一看就知為愛情詐騙，接過手機對方立即掛斷，紀婦才驚訝「帥機師」怎麼不講話？警方當場戳破粉紅泡泡告知「詐騙都是用那種很帥的啦」，聽到警察聲音就立刻落跑，紀婦心碎數分鐘說不出話來。

紀婦表示，去年在臉書認識相當帥氣的「香港機師」，對方天天噓寒問暖、甜言蜜語打開空虛已久的心房，沒想到竟是騙局，實在太傷心，感謝員警和女店長守住血汗老本。

對方「機師」惱羞成怒，責怪紀婦為何要告知兒子。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法