金門KTV酒客鬥毆致死 王姓負責人50萬交保、限制出境

金門地檢署偵辦酒客致死案，將KTV王姓負責人50萬元交保、限制出境。（記者吳正庭攝）

2025/04/19 11:04

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地方檢察署今天表示，偵辦KTV酒客致死案件，經偵訊王姓負責人涉犯傷害致死等案件後，諭知王嫌50萬元交保、限制出境、出海，且每日須至警察局報到。

縣警局金湖分局16日晚間11點左右接獲通報，金湖鎮1家有女侍作陪的KTV酒店發生肢體衝突，分局出動快打部隊前往疏處，發現梁姓兄弟檔及鄭姓友人3名酒客，疑於女子作陪時間到點後仍意猶未盡，不滿女子離場，在包廂內摔酒瓶、搗毀物品，店家出面制止，雙方一言不合發生拉扯，梁姓弟弟頭部受創，於隔日凌晨3點多搭乘醫療專機緊急後送台北的醫院診治。

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金門地檢署表示，梁姓兄弟及友人酒後與店內王姓負責人發生爭執，梁姓弟弟由警方安排送醫，經後送返台治療，仍於4月17日晚間10點多宣告不治；地檢署檢察官張維哲隨即於當日深夜指揮警方前往拘提王姓負責人到案，經訊問被告及相關證人，認為王涉犯刑法傷害致死等罪嫌，諭知50萬元交保。

金門地檢署表示，案發後即請台灣橋頭地方檢察署協助相驗被害人遺體，並請犯罪被害人保護協會福建金門分會、台灣橋頭分會協助關懷被害人家屬，後續仍將由金門地檢署檢察官深入偵辦。

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