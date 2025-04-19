台中2壯漢黃湯下肚 為了「香菇肉羹」大打出手

2名壯漢黃湯下肚，為買香菇肉羹而互毆。（記者張瑞楨翻攝Threads）

2025/04/19 10:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家24小時營業的香菇肉羹小吃店，今天（19日）清晨3時許，發生兩名壯漢酒後互毆事端，台中市警局第二分局員警馳抵時，詫異發現鬥毆原因，竟是排隊購買香菇肉羹時起爭執，雙方一言不和扭打而鼻青臉腫，警方依《社會秩序維護法》第87條「互相鬥毆者」函送台中地方法院裁罰，最高可以處1萬8000元罰鍰。

民眾拍到的畫面顯示，兩名壯漢抱在一起扭打，用餐客人紛紛迴避，店家則對兩人高喊「你們怎麼這樣（互毆），報警啦」，網友則戲稱，兩人扭打糾纏的畫面，宛如兩塊爌肉抱在一起。

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警方調查顯示，今天清晨3時許，台中市北區中清路一段某知名小吃店內的互毆事端，台中市第二分局文正派出所員警火速到場處理，雙方衝突已經停止，兩人身上都有酒味，互毆之前曾喝酒，至於扭打之因，竟是因為排隊購買香菇肉羹起爭執。

調查顯示，劉姓男子（43歲）與朱姓男子（36歲），兩人酒後到小吃店用餐，因排隊點餐順序問題發生口角，隨即以徒手扭打互毆，劉男臉部與手部擦傷、朱男嘴巴與鼻子紅腫，兩人堪稱是鼻青臉腫。

兩人都向警方表示，不願提起傷害告訴，但警方仍依《社會秩序維護法》的第87條「互相鬥毆者」，函送台中地方法院裁罰，可處1萬8000元以下裁罰。

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