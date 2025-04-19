喝啤酒睡4小時後駕車撞死人 酒駕前科男被判刑8年2月

桃園地方法院依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處黃姓男子有期徒刑8年2月。（記者周敏鴻攝）

2025/04/19 10:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓男子曾因酒後駕車被判處有期徒刑3月，去年2月15日清晨，他再度酒後駕車並撞上走在行人穿越道上的劉姓男子，導致劉男死亡，桃園地方法院國民法官法庭審酌後，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處黃男有期徒刑8年2月，全案還能上訴。

判決指出，黃男去年2月14日晚間在桃園區的友人住處飲酒，隔天清晨他於休息4小時後，酒駕上路，卻在行經桃園區自強路、鎮三街口時，撞上走在行人穿越道上的劉姓男子；劉男被緊急送醫搶救，仍不幸因頭部外傷併顱內出血等傷害致中樞神經休克，延至同年月26日清晨不治。

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警方調查時，測得黃男酒精濃度為0.36MG/L，訊後依公共危險案件將他送辦，並由桃園地檢署提起公訴。桃院國民法官法庭審理後，判處黃男有期徒刑8年2月，桃院指出，國民法官法庭審酌黃男曾於2019年8月間，因酒駕觸犯公共危險罪被判刑有期徒刑3月確定、併科罰金1萬元，卻未能記取教訓，於10年內又因貪圖方便、心存僥倖，於無法確認體內酒精成分是否已消退的情形下駕駛轎車上路，才會釀成悲劇，因黃男案發後留在現場，並向警方坦承自己是肇事者，符合自首要件，但卻未與劉男家屬達成和解或進行賠償，審酌所有情狀後，量處黃男有期徒刑8年2月。

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