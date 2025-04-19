台中20歲妙齡女私約高帥「男模」 遭威脅不匯款5萬「家人會被砍死」

20歲的林女與「男模」約會，卻落入愛情詐騙圈套，顯得很徬徨。（警方提供）

2025/04/19 09:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅20歲的林姓妙齡女子，本月（4月）透過交友軟體結識一名自稱是「男模」的帥哥，一見傾心的林女，與對方約會時，還傻傻的把自己身分證拍照傳給對方，卻有自稱是男模「經理」的騙子，指控林女違反規定，私約男模見面，威脅勒索林女匯款5萬元，否則要對林女家人不利，「家人出門會被砍死」，員警告訴她這是假戀愛真詐財伎倆，協助她搭乘計程車返家，化解詐騙危機。

台中市警察局第三分局立德派出所警員黃祥豪、劉佳竺於本月13日晚間7點多，接獲超商店員通報，趕往現場後，發現年僅20歲的林姓女子，她一臉驚魂未定，在員警耐心安撫下，才緩緩道出原委。

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林女說，自己透過交友軟體「探探」，認識一名自稱是男模「天宇」的帥哥，雙方聊得熱絡，當天相約在台中火車站見面，她依約搭乘公車到車站，傳訊息告訴對方自己已經抵達，不料，「天宇」卻回訊說，外出時巧遇「經理」，由於主管不相信他有約會，便要求林女與所稱「經理」聯繫，證明確有此事。

林女涉世未深，毫無防備地依對方指示，拍下自己的身分證照片傳給「經理」驗明正身，不料，「經理」隨即翻臉，指責她私約男模，要求她在晚上7點前匯出5萬元保證金，否則將對她的家人不利，會找徵信社調查林女，林女的家人會被車撞，「出門會被砍死」。

林女一時慌了手腳，她身上沒錢，也沒有存款，打電話向母親求助，林母懷疑女兒遇上詐騙，在電話中不斷安撫，指示她向超商店員求助報警。

警方向林女解釋，這正是典型的交友詐騙手法，詐騙集團多半遠在國外，說詞聳動、謊稱對家人不利，皆是常見的騙術。聽完警方說明後，林女才稍微釋懷，但神情仍顯驚魂未定，警方遂協助她搭乘計程車返家，順利化解一場詐騙危機。

第三分局分局長謝有筆強調，根據內政部警政署統計，今年3月全台假交友或假投資詐騙案件達1036件，造成民眾財損近11億元，交友軟體詐騙手法日益翻新，歹徒常以愛情、投資或急需金援等名義行騙，並透過語音或視訊操控被害人信任，進而套取個資甚至金錢，民眾務必提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自稱是男模經理的騙子，威脅林女「家人出門被車撞死，被人砍死」。（警方提供）

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