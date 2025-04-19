兒子職災缺錢告衛福部 假扮律師騙走老爸1千萬

林姓男子向衛福部提告，自扮律師向老爸騙走1千萬律師費。（資料照）

2025/04/19 08:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子發生職災，他向前公司和藥廠、衛福部提告求償，他一方面申請法扶律師，另方面則自扮律師，向父親騙走1053萬元律師費，林父查覺有異報警，檢警查出林男涉犯詐欺和偽造文書罪，老父疼子撤告，但偽造文書罪屬公訴罪，林男被法官判刑2年。

判決指出，林姓男子於2017年工作時發生職災，他向任職的公司提告求償給付職業災害補償金，並認為衛福部沒有管控好藥品，害他病情加重，再向衛福部和藥商提告求償315萬元，但最後他只贏得13萬多元的職災賠償金，狀告衛福部和藥商部分敗訴。

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林男提告前，向父親表示欠缺律師費、擔保金、翻譯費、會計師費用等，希望父親能借他一點錢，父親同意後，把錢拿給林男，林父想關心開庭進度，但林男說告訴內容涉及公司機密，不讓老爸去旁聽，陸續向林父拿了1053萬元。

當林父得知官司結果不盡理想，想與林男聘任的「黃律師」連絡時，「黃律師」卻避不見面，林父擔心兒子被騙報警，沒想到檢警查出，林男假扮「黃律師」向老爸騙錢，還偽造大量醫院和法院文件，檢方偵結後依詐欺和偽造文書罪將林男起訴。

高雄地方法院審理時，林男否認犯行，辯稱他原本是找「黃律師」協助打官司，但「黃律師」很忙，才會介紹「蕭律師」協助；法官傳喚蕭姓律師作證，蕭律師說，他是透過法扶管道承接林男的四件訴訟案，但林男不符法扶資格，雖然最後他有承接案件，但並非「黃律師」介紹。

法官查出，「黃律師」使用的手機門號申請人就是林男，且林男拿給老爸的醫院、法院文件充滿瑕疵、格式錯誤漏洞百出，因此不採他的說詞，但林父得知真相後心疼兒子撤告，因此詐欺部分不論罪，法官依偽造文書罪判林男徒刑2年，可上訴。

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