強化收容人出監後支持系統 台東武陵外監結合司法志工串聯社區資源

武陵外役監獄昨天辦理「司法社工區域網絡發展計畫」東部場課程，廣邀台東地區矯正機關、社工單位參與。（記者黃明堂翻攝）

2025/04/19 08:06

〔記者黃明堂／台東報導〕為強化收容人出監後的支持系統與資源網絡，法務部矯正署武陵外役監獄昨天辦理「司法社工區域網絡發展計畫」東部場課程，廣邀台東地區矯正機關、社工單位參與，矯正署副署長林憲銘盼打造「監內接軌、監外跟進」的柔性司法理念。

課程與社團法人台灣司法社工學會、台東縣政府縱谷線區社會福利服務中心跨網絡合作，內容安排有區域性支持系統之願景分享、跨網絡發展之目標需求等多面向課程，由實務經驗為出發點，針對數起個案進行分享，並從多元角度的研討與對話，以矯正、醫療、社政體系等跨單位網絡的激盪，將個案多面向需求之資源整合，使其獲得實質協助與陪伴，降低再犯風險、提升復歸效能，融入社會。

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矯正署副署長林憲銘於致詞時表示，司法工作已不再只是圍牆之內的矯正與管理，而是一場從監內到社區的連續性支持工程，更是一場對「人」的重新理解與陪伴。期許透過此次交流，激盪出更多實務合作的可能，織密更穩固的社會安全網，為每一位更生人鋪出重返社會的康莊大道。

典獄長張龍泉表示，社工在矯正體系中扮演重要角色，為個案與網絡間搭建起有效的橋梁，維繫社會穩定的支持力量。期待藉由本次活動建構跨域合作平台，串起社區網絡資源，讓個案重返社會的每一步都不孤單。

矯正署副署長林憲銘在會中宣揚「監內接軌、監外跟進」的柔性司法理念。 （記者黃明堂翻攝）

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