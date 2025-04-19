醫師喊「做到95分」不行 糖尿病婦截五趾求償486萬

白姓婦人因糖尿病截去左腳五趾，提告醫師延誤治療求償486萬元，並提出醫療說明會錄音指醫師自承疏失，台南地院認定無醫療過失，判原告敗訴。（資料照）

2025/04/19 07:28

〔記者王捷／台南報導〕白姓婦人因糖尿病足部潰瘍遭截去整隻左腳五趾，但術後提告主治的方醫師延誤治療、求償486萬餘元，家屬以醫療說明會錄音，指方醫師承認做到「95分」，台南地院審酌鑑定報告，認定醫療行為符合常規，判白婦敗訴。

2020年5月29日，白婦因左腳小趾發炎至台南安南醫院就診，方醫師初步診斷為蜂窩性組織炎，安排她當日住院觀察，並採用抗生素治療，直到6月1日才進行清創手術。手術後因感染擴大，白婦最終左腳全數五趾皆遭截除，住院長達數月、共接受十餘次手術與門診追蹤。

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白婦認為，方醫師未在第一時間安排手術，延誤治療致感染惡化，構成侵權，遂向方儀君與安南醫院提告求償486萬餘元。她並提出一段醫療說明會錄音，內容中是她的兒子質問醫師，是不是承認疏忽？，方醫師回應「對、對」，又表示「不能所有責任都推到我身上啊」、「你要我做到110分，我已經做到95分了」。

不過法院認為，該錄音出自協調性質的醫療說明會，不適合當作證據，因為其性質並非釐清責任的正式訴訟程序，就算方醫師在對話中有讓步或妥協的說法，也不能因此就直接認定他有醫療過失，且醫師在錄音中也強調「沒有延誤到」。

此外，法院也委託衛福部醫事審議會進行鑑定，鑑定報告指出，白婦原患糖尿病、高血壓與末期腎衰竭，足部傷口癒合困難，屬常見慢性併發症，截肢風險高。醫師在住院當日即採抗生素治療，並於觀察無效時安排手術，診療過程並未逾越合理臨床裁量，已符合醫療常規。

判決指出，白婦主張醫療延誤，僅能證明手術日期與截趾事實，未能提出醫師違反常規或注意義務的具體證據，舉證不足。且方醫師診療時已依病情變化調整處置流程，無故意或過失，不符侵權或債務不履行的構成要件，所以駁回白婦求償與假執行聲請，全案仍可上訴。

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