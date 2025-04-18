金門詐騙14件就有1件軍人中招 警前進軍營宣導防詐

金門縣警察局局長黃壬聰（中站者）率領防詐宣導團，前進陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊舉辦防詐座談會。（金門縣警察局提供）

2025/04/18 23:27

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局說，金門去年1到12月詐騙案件中，平均14件有1件是軍人遭詐；去年1月到今年4月為止，軍人被詐總金額達722萬元。縣警局局長黃壬聰率領防詐宣導團，前進陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊舉辦防詐座談會提醒：「只要講到錢，就有詐騙的可能」。

縣警局說，詐欺犯罪日益猖獗，為保護國軍兄弟財產安全，縣警局與烈嶼守備大隊共同舉辦「軍警一家，共同防詐」座談會，由局長黃壬聰帶領防詐宣導團前進營區，舉辦識詐專題講座與案例分享，透過實際案例解析與互動問答，加強官兵識詐、防詐、反詐意識。

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縣警局刑事警察大隊大隊長吳易泉說，金門去年發生詐騙396件，其中軍人29件，約佔7.3％，平均每14件就有1件是軍人遭詐騙，財損560萬元；今年到4月為止，軍人遭詐欺案已受理9件，財損金額約162萬元；去年到今軍人遭詐案類仍以「假投資」詐騙12件最多。

吳易泉指出，近期針對軍中族群高發詐欺手法，包括假投資、虛擬遊戲詐騙及假中獎通知等，「只要講到錢，就有詐騙的可能」，提醒軍中弟兄隨時防範、注意。

黃壬聰說，辦理相關的宣導，就是希望國軍兄弟更新對詐騙手法的認識，為優化、迅速傳遞防詐資訊，縣警局推展「打詐儀錶板」平台及「165防騙宣導」LINE官方帳號，盼讓軍中兄弟提升識詐能力，使防詐工作發揮最大成效，幫助降低軍人遭詐受害案件。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

金門縣警察局局長黃壬聰（左五）率領防詐宣導團，前進金防部烈嶼守備大隊宣導防詐。（金門縣警察局提供）

金門縣警局與烈嶼守備大隊共同舉辦「軍警一家，共同防詐」座談會，透過案例解析與互動問答，加強官兵識詐、防詐、反詐意識。（金門縣警察局提供）

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