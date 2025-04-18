涉收賄助業者取得標案、護航驗收 核二廠長曾文煌收押禁見

台電核二廠長曾文煌（左）收押禁見。（記者王定傳攝）

2025/04/18 22:27

〔記者張文川／台北報導〕台電核二廠廠長曾文煌涉嫌收受廠商上百萬元賄賂，協助通過焚化爐控制系統更新標案驗收，協助取得另一件焚化爐主機限制性採購標案，另有數百萬元來源不明的財產，台北地檢署昨天指揮廉政署兵分17路搜索曾文煌核二廠辦公處所等地點，約談曾文煌、業者山瑞科學公司負責人曹森智夫妻，今晨複訊後依貪污治罪條例聲押禁見曾文煌；台北地院晚間開庭，裁定曾文煌羈押禁見。

北檢檢察官上午另諭令曹森智100萬元交保，曹妻請回。

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檢廉調查，核二廠在2022年間公開招標「減容中心焚化爐系統更新」案，預算金額2300萬元，最後由山瑞科學公司得標；2024年間，核二廠以限制性招標方式，招標「減容中心焚化爐SCADA主機一台」，採購金額285萬餘元，最後也由山瑞科學公司得標。

檢廉獲報，曾文煌涉嫌於2024年收取業者賄賂，助業者通過焚化爐系統更新採購案驗收，同年也涉收賄助業者取得焚化爐主機採購案；不僅如此，他另有數百萬元財產來源不明。

台北地檢署昨指揮廉政署兵分17路，搜索曾文煌辦公處所、住居處等，約談曾文煌、業者曹森智夫妻等3人，訊後聲押曾文煌。

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