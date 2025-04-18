為富二代爭風吃醋！健身女教練、準女公務員互嗆

健身工廠女教練與女學員，疑因富2代而爭風吃醋並互控官司。高雄高分院判決女學員要賠償精神撫慰金。（記者鮑建信攝）

2025/04/18 22:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕曾參加國際健美比賽得獎的阿倩（化名），與自稱高考及格的阿芳（化名），疑為富2代健身教練爭風吃醋並互控官司。高等法院高雄分院認為阿芳損及對造名譽，判決她賠償3萬元精神撫慰金定讞。

據了解，被告阿芳為高雄市某知名健身工廠會員，阿倩和陳男則為指導教練﹔阿倩並在多年前，參加國際健美比賽，獲得1金1銅殊榮，還曾入選國內全民運動會健美比基尼代表選手。

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阿倩指出，阿芳不滿她藉故接近其心儀的對象陳男，乃於2022年10月28日下午，以「破」、「死胖子」等語辱罵她，並屢次投訴她穿著及誣指她在更衣室偷拍，甚至到地檢署誣告被她辱罵「神經病」。

由於阿芳不當行為，導致她看精神科，並放棄比基尼賽程和工作，要求賠償精神撫慰金、工作損失和醫療費等共70萬元。

阿芳則說，身為3等高考公務員，具有相當法學知識，自不可能辱罵「破」等言論，實乃阿倩為追求身為富2代的陳男而穿著裸露，結果追求不成，反陷自己於「落魄」境地。又說，阿倩對於陳男百般糾纏，但他卻不屑一顧，所以見陳男親近並對她有意，因而心生不滿，後因感情受挫而看診，均與她無關。

1、2審法官調查，阿芳辱罵和誣告行為，的確造成阿倩名譽受損，並審酌兩造學歷、職業和收入等情形，認為賠償3萬元比較合理並定讞。

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