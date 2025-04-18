「88會館」郭哲敏確定羈押 高院裁定理由曝光

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照，記者姚介修攝）

2025/04/18 21:18

〔記者張文川／台北報導〕「八八會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站與地下匯兌，新北地院合議庭裁定2億元交保，限制出境、出海及接受電子腳監控，但他在監控期間，多次鄰近機場、海岸線，法官派調查員拘提郭男到案，裁定再次羈押；郭哲敏提抗告，高等法院今駁回確定。

被媒體稱為「洗錢大亨」的郭哲敏，2022年在檢警搜索前出境，前年被押解回台後，收押禁見，同年11月被起訴，去年4月第1次獲交保，檢方抗告成功，5月郭男重回看守所。11月再獲交保，檢方第2度抗告成功，地院裁定仍交保，但保金加倍，檢方去年11月3度抗告成功，合議庭改裁定羈押。

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全案今年1月辯論終結，檢方對郭哲敏具體求刑15年、另一被告張旭昇10年，定5月29日宣判。合議庭認為2人如能提出保證金，並施以相關防逃措施，應有相當程度的心理約束力，裁定郭2億元交保，檢方4度抗告，但被高院駁回。

未料，郭哲敏交保被監控期間，被發現多次鄰近機場、海岸線、載具離線、聯絡不到人等告警事件。合議庭4月11請調查局幹員到郭的住處，將他拘提帶至法院開庭，訊後認定他違反規定，且在海外有巨額資金可生活無虞，有逃亡之虞，具保、科技監控等手段無法避免他逃亡的風險，裁定羈押。

郭哲敏提出抗告，高院今天裁定，認為郭密集觸發多次鄰近機場、海岸線及載具離線等告警事件，甚至使科控中心人員無法透過手機、私人手機號碼和他取得聯繫，違反科技設備監控，情節重大，其涉犯7年以上重罪，在海外有鉅額資金，有相當理由足認有逃亡之虞，確實有羈押必要，駁回抗告確定。

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