中檢傳喚男扮女裝「金髮假義消」Yuki 涉偽造文書罪無保請回

中檢傳喚男扮女裝「金髮假義消」Yuki，認為他涉嫌觸犯刑法的偽造文書罪，偵訊後無保請回。（記者張瑞楨翻攝）

2025/04/18 19:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市3歲鄭姓男童於上月（3月）16日洗澡時溺水，台中市消防局救護員馳抵時，卻有自稱是Yuki，身穿EMT（緊急救護技術員）制服與短裙，戴金色假髮、男扮女裝的「熱心民眾」，尾隨進入為男童CPR，男童最終送醫不治，父親質疑他是「假義消」亂入，對兒子肚子亂壓，社會輿論也質疑「金髮假義消」Yuki的救人行為沒錯，但不應該假冒EMT或義消，台中地檢署今天表示，已於前天依涉嫌觸犯偽造文書罪傳喚他，偵訊後無保請回。

自稱Yuki的許姓男子，案發後曾一度現身受訪，他宣稱自己是日本女生，聽不懂國語，但能夠讀寫中文，他用手機打字回應，但他是輸入法卻是注音輸入法，對於外界質疑，他反問難道救人有錯？他當時只想救人，他在臉書中自稱是台灣大學醫學院的大學生，但受訪時改口說，自己就讀台北某大學的護理系。

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至於「臺灣愛陌生安全推廣協會」於案發後發表聲明，指控Yuki上傳假的EMT證照給該協會，譴責他冒用身分、破壞社會信任，Yuki則說自己急救男童當時，身上並無EMT證照，但是EMT急救技術與CPR（心肺復甦術），他學過且全部都會，Yuki受訪時還宣稱自己已懷孕，當場彎腰「孕吐」，現場記者全部看傻眼，這場訪問也此結束。

Yuki假冒義消等行為引發社會質疑後，台中市消防局表示，熱心助人無違法疑慮，民眾也不需要有EMT證照才能協助救人，台中地檢署則強調，中檢不是偵辦Yuki的救人行為，而是追查他是否使用假身分證件或偽造的證照，以及是否假冒緊急醫療技術員。

台中地檢署今天（18日）表示，檢方前天（16日）傳喚許男之後，認定他涉嫌觸犯偽造文書罪，但無保請回。

許男（圖右）戴假髮穿短裙，涉嫌假冒義消與EMT（緊急救護技術員），對男童急救的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

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