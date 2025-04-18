股市動盪房地產成詐騙目標 嘉市警保住民眾760萬辛苦錢

嘉義市地政事務所主任孫煜勝分享案例，並與警方聯手關懷高風險族群，藉此攔阻詐騙案。（記者王善嬿攝）

2025/04/18 19:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕美國宣布對等關稅政策引起股市動盪，詐騙集團將目標對準被害人房地產，利用其名下房地產設定抵押權、預告登記，向民間借貸，再將借款全數騙光，嘉義市警察局聯手嘉市地政事務所、地政士公會，3月共攔阻6件不動產詐騙，設定抵押金額逾760萬元，幫民眾守財。

嘉義市警局長沈炳信、嘉市地政事務所主任孫煜勝等人今出席記者會宣傳反詐騙。

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沈炳信說，3月受理詐欺案181件，財損金額3859萬元，件數比2月增加75件，財損減少1888萬元，尤以「假投資詐騙」、其次為「愛情詐騙」、「假冒檢警詐騙」3種類型財損最高，分析3種詐騙類型，詐騙集團往往將被害人存款機騙光，再要求以名下不動產向民間借貸，由地政士代辦房產抵押權及預告登記，向民間金主借款並給付高額利息，再將其借款騙光，讓被害人不僅血本無歸，連家也會被迫售出還債。

孫煜勝說，日前一名婦人遭騙，由疑似詐騙集團成員帶到地政事務所，將祖厝設定抵押金額500萬元並預告登記，經地政所人員會同警方介入關懷，通知其胞弟，經家屬湊錢給對方才將此案撤銷。

孫煜勝表示，美國關稅戰導致股市動盪，詐騙集團看準投資人融資斷頭或逢低買進須現金周轉，房地產成下手目標，提醒民眾可免費申請「地籍異動即時通」防範，此功能須本人親自申請，他也提醒，地政事務所絕不會郵寄任何空白申請書、電話通知申請、主動幫忙申請，民眾有問題，可打至地政事務所或165反詐專線洽詢。

嘉義市警察局「打詐儀表板」，揭露詐騙集團將被害人房地產視為目標手法。（記者王善嬿攝）

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