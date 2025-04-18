台版Ｎ號房主謀潘擇維稱「社會性死亡」 求交保駁回

潘擇維等人被控誘騙逼迫少女拍裸照，包括逼喝尿吃屎，他宣稱自己「社會性死亡」，無逃亡之虞，請求交保被駁回。 （示意圖）

2025/04/18 19:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子潘擇維（36歲）等6人，被控模仿「韓國Ｎ號房」手法，誘騙逼迫少女拍裸照，甚至逼喝尿吃屎，在身體上寫猥褻文字，再拍照上傳網路供「蘿莉控」收費觀看或購買，短短3個月大撈800多萬元，台中地方法院去年底依違反兒少性剝削防制條例等罪名，判處潘男6年徒刑，羈押中的他聲請交保，還自稱他是「社會性死亡」，無逃亡之虞，不過，法院認為他仍有羈押必要而駁回，可抗告。

中檢指控，潘男與自稱是「台蘿教主」的男子陳佐維等6人，以當模特兒「拍照就能賺錢」，或送蘋果手機等話術引誘少女拍照，再以辦理進模特兒公司的就職手續為由，要求少女身著學生制服、手持證件拍照，藉此掌握少女的年齡與學校等個資，再要求少女做出各種不雅、噁心的性動作，包括異物插入下體，吃屎喝尿等，完成後少女想索要報酬，陳男等人就翻臉明白告知「一切都是騙妳的」，且威脅不想再配合的被害人，如果不繼續拍，就把裸照影片發送給她的同學與家人，甚至到學校發放裸照。

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這個集團還將少女的不雅影片匯集成個別檔案夾，依序命名為「母狗XXX（被害少女名字）」，累計到一定數量後，再以少女的外貌，或拍攝的姿勢等特徵，命名「傳教聖女系列」、「龍豬系列」、「所蘿門王寶藏系列」等專輯包裝販售，台中地院依違反兒少性剝削防制條例等罪名，判處陳男12年徒刑，潘男則判刑6年，其餘1年5月至10年不等徒刑。

目前羈押中的潘男，指自己已經全數坦承，也提供自己手機及密碼給檢方偵辦，他擔任遊戲公司負責人，工作時被逮捕，他並無任何組織資源、管道可以逃亡，亦無逃亡想法，本案經媒體新聞報導，他的姓名、經營的公司等都被公開於網路上，可以說是「社會性死亡」，同事、朋友、家人都知道他遭羈押，無人可協助他逃亡，聲請交保取代羈押。

高等法院台中分院認為，潘男坦承不諱，共觸犯32罪，犯罪情狀不輕，合理判斷有逃亡之虞，且他犯行戕害少年（少女）身心發展與安全甚鉅，據此駁回交保聲請，可抗告。

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