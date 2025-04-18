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    立法院院長選舉白綠「電話門」事件 民眾黨告吳崢求償100萬敗訴

    民進黨發言人吳崢。（記者廖振輝攝）

    民進黨發言人吳崢。（記者廖振輝攝）

    2025/04/18 17:17

    〔記者張文川／台北報導〕去年1月底本屆立法委員就職、2月1日選出新任立法院院長、副院長，發生白綠「電話門」事件，民進黨發言人吳崢2月1日選後在臉書發文指出，時任民眾黨主席柯文哲曾致電某綠營醫界大老，盼民進黨能支持民眾黨立委黃珊珊當立法院長；民眾黨為此提告訴請民進黨、吳崢連帶賠償100萬，並向2家報導媒體和記者各求償100萬元，共求償300萬元。台北地院今天判民眾黨敗訴，民進黨與吳崢、媒體全都免賠。可上訴。

    立法院去年2月1日選出院長、副院長，吳崢隨後在臉書發文，柯文哲在投票前曾經致電綠營醫界大老，希望民進黨能支持黃珊珊當立法院長。三立新聞網高姓記者、ETtoday陶姓記者引用貼文寫成報導。

    民眾黨認為吳崢的發文與2媒體報導與事實不符，2月5日由黨副祕書長許甫和律師代表民眾黨和柯文哲院提告，訴請吳崢和民進黨連帶賠償100萬元、兩家網媒與記者各連帶賠償100萬元，共計300萬元，同時要求吳崢刪除臉書貼文、2網媒刪除報導。民眾黨主張，吳崢在不了解事情的全貌，或了解後仍以顛倒是非發文，提告求償是為了正視聽。

    吳崢貼文後，綠營醫界大老陳永興隔天發表公開信，聲明還原整個過程，指出柯文哲1月31日晚間用餐時間主動來電，盼民進黨支持黃珊珊，他回應表達無條件支持民進黨的副院長人選。

    台北地院審理時，民眾黨與柯文哲的委任律師指出，吳崢是故意不法侵害黨部和柯文哲名譽和信用權，就算沒有故意也有過失，2網媒則是有未盡查證平衡的過失，並主張信用權不應限於經濟商業範圍，也應適用於政黨與個人。

    法官詢問吳崢的律師文章中的「綠營醫界大老」是誰，民進黨和吳崢的律師都答稱是陳永興。

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