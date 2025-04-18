在家收到司法文書，人妻方知結婚7年夫偷吃已婚小三還播種。（情境照）

2025/04/18 16:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹吳姓女子在家收到司法訴訟文書，才知結婚7年的老公陳男在外偷吃人妻還播種墮胎，對方老公憤而提告求償，吳女不甘示弱也反告人妻小三並求償500萬元，新竹地院審理時，小三聲稱陳男騙她單身，自己也是受害者，法官認為吳女無法證明小三明知陳男已婚還上床，駁回吳女之訴。

結婚7年的吳女說，彭女明知先生陳男為已婚之人，竟於108年間發生性行為，其後持續交往，平均每月在新竹縣新豐鄉或新竹市旅館發生1至2次性行為。110年間彭女懷孕，111年1月11日前往婦產專科診所進行藥物流產。

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去年7月吳女收到彭女先生提告陳男請求損害賠償事件之訴訟文書，始知上情。

吳女認為彭女行為已逾越一般男女正常社交程度，嚴重破壞她家庭共同生活圓滿安全及幸福，侵害配偶權致她受有精神痛苦，憤而請求賠償慰撫金500萬元。

彭女則說，不知陳男為有配偶之人，她遭陳男隱瞞婚姻關係，自己也是受害人。

法官認為，吳女並未提出其他足以佐證，證明彭女主觀上知悉陳男為已婚之人，因此請求被告賠償慰撫金核屬無據，最後駁回吳女之訴。

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