為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    苗栗頭份家暴男遭擊斃 法醫高大成：警方槍法神準

    高大成醫師指「警方槍法神準」，面對持刀不斷逼近的嫌犯，先打手，再打胸或腹部。（記者蔡淑媛攝）

    高大成醫師指「警方槍法神準」，面對持刀不斷逼近的嫌犯，先打手，再打胸或腹部。（記者蔡淑媛攝）

    2025/04/18 16:16

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕苗栗頭份今天凌晨發生一名家暴男持刀挾持女友，還持刀逼近員警，被警方開槍擊中左手掌及胸口斃命，對此，法醫高大成指「警方槍法神準」，面對持刀不斷逼近的嫌犯，先打手，再打胸或腹部，「警方受生命威脅時，在世界哪一個國家都可以開槍，警察也要保護自己！」

    高大成表示，員警面對持刀逼近的嫌犯，開槍擊中手掌後，對方仍不放手、持刀靠近要殺員警，靠近到一個距離感到生命受威脅被嚇到，再開第二槍，當時雙距離無法了解，如果距離1公尺，代表這名員氣魄很好，「危險當頭才開槍」，如果距離5公尺才射擊，也有可能，因為眼看對方就要衝過來，「3公尺1秒就會到達！」他強調，警察受到生命威脅時，在任何一個國家都可以開槍，保護自己！」

    高大成也說，開槍射擊嫌犯時，打胸部及腹部最好，除了體積大、移動小、目標明顯，腹腔神經多，打到會癱軟，而且很痛，警方射擊胸、腹部是正確的，這名員警槍法準確，要打手就打到手，而且手會動，射擊到嫌犯的手，對方還衝過來，再開槍射中胸部。高大成認為，嫌犯酒醉、家暴、拿刀挾持攻擊，警方執法並無過當。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播