苗栗頭份家暴男遭擊斃 法醫高大成：警方槍法神準

高大成醫師指「警方槍法神準」，面對持刀不斷逼近的嫌犯，先打手，再打胸或腹部。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/18 16:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕苗栗頭份今天凌晨發生一名家暴男持刀挾持女友，還持刀逼近員警，被警方開槍擊中左手掌及胸口斃命，對此，法醫高大成指「警方槍法神準」，面對持刀不斷逼近的嫌犯，先打手，再打胸或腹部，「警方受生命威脅時，在世界哪一個國家都可以開槍，警察也要保護自己！」

高大成表示，員警面對持刀逼近的嫌犯，開槍擊中手掌後，對方仍不放手、持刀靠近要殺員警，靠近到一個距離感到生命受威脅被嚇到，再開第二槍，當時雙距離無法了解，如果距離1公尺，代表這名員氣魄很好，「危險當頭才開槍」，如果距離5公尺才射擊，也有可能，因為眼看對方就要衝過來，「3公尺1秒就會到達！」他強調，警察受到生命威脅時，在任何一個國家都可以開槍，保護自己！」

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高大成也說，開槍射擊嫌犯時，打胸部及腹部最好，除了體積大、移動小、目標明顯，腹腔神經多，打到會癱軟，而且很痛，警方射擊胸、腹部是正確的，這名員警槍法準確，要打手就打到手，而且手會動，射擊到嫌犯的手，對方還衝過來，再開槍射中胸部。高大成認為，嫌犯酒醉、家暴、拿刀挾持攻擊，警方執法並無過當。

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