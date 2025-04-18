新莊昌隆國小校園火警要學生「回家不可跟家長說」 校長否認

新北市一名讀者向本報投訴，有小朋友告知今天接近中午時分，新莊區昌隆國小美術教室失火，聞到疑似燒焦臭味還聽到尖叫聲，學校廣播火警疏散。（圖取自Google地圖）

2025/04/18 16:13

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市一名讀者向本報投訴，有小朋友告知今天接近中午時分，新莊區昌隆國小美術教室失火，聞到疑似燒焦臭味還聽到尖叫聲，學校廣播疏散，並指「老師跟孩子說回家不可跟家長講」。對此，校長唐玉真回應，小六生玩打火機釀火警，老師第一時間撲滅，也進行校安通報，不可能要小朋友回家不可以跟爸媽說。

投訴人說，接送過程中孩子透露學校失火，火警發生時，有學生正在上美術課，聽到美術教室裡傳來尖叫聲，並指校方提醒小朋友不能對外透露、讓家長知道，所幸沒有受傷，僅是受到驚嚇，但是孩子們間議論紛紛。

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唐玉真回應，一名六年級生從家裡帶打火機上學，玩打火機時碰到紙張燃燒冒出火光，教室內後座學生發現趕緊告訴美術老師，煙霧也觸動火災警報器而作響，老師聞訊隨即以滅火器撲滅，將小朋友帶離安置，包含玩火的學生在內無人傷亡、財損。

唐玉真說，學生家長接獲通知到校了解狀況，詢問孩子為何會帶打火機，對方僅說好玩，但已意識到自己的行為不應該，後續將安排進一步輔導，宣導玩火的嚴重性、防火意識的重要性，也請家長帶回管教，希望孩子能記取教訓，不要再犯。

她提到，事發後立即通報教育局等相關單位，透過廣播向師生說明，「一樓美術教室誤燃觸動火警，目前火勢已撲滅，善後處理中，請大家不要擔心」，也請老師安撫小朋友，現今資訊流通管道多元、快速，不可能跟小朋友說回家不要講。

教育局說明，經了解，今日上午約11時30分，六年級美術專科教室課堂發生火災，為學生通報老師需要上廁所後，返回教室未回到座位，躲在教室後方玩打火機，意外燃燒教室內紙張及材料包導致起火。當下全校火災警報器響，課堂教師立即滅火及疏散處理，現場無任何師生受傷。

教育局表示，校方第一時間緊急處置通報，安撫班級學生及全校廣播說明；同時已於中午與當事學生家長溝通面談，後續將針對學生行為追蹤輔導。另，持續要求學校依據教育部「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，減少學生攜帶非學習所需用品或校園違禁品等情形，以及加強專科教室課堂管理與安全巡查，同時宣導教師課堂如安排操作性強或活動性課程，應妥善安排學生座位、動線與材料使用時機，落實學生安全教育與緊急應變演練，提升師生風險意識與應對能力，確保校園安全。

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