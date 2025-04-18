頭份男遭警開2槍擊斃 苗栗地檢署相驗釐清事發經過

頭份男子遭警開槍擊斃，苗栗地檢署下午相驗。（民眾提供）

2025/04/18 16:02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市今天凌晨發生蔡姓男子持雙刀挾持同居女友，還作勢攻擊警察，警方開2槍制止，其中1槍擊中蔡男胸部，蔡男送醫搶救不治。苗栗地檢署今天下午前往頭份殯儀館相驗及訊問相關人等，以釐清發生經過。

有家暴前科的49歲蔡姓男子，今日凌晨因懷疑44歲陳姓同居女友外遇，2人發生爭吵，蔡男怒氣衝天竟拿起菜刀抵住同居人。警方獲報趕赴現場，喝令蔡男停止行為，蔡男不從還作勢逼近欲攻擊員警，並朝陳女頭部劃一刀，警方先開槍擊中蔡男左手掌，但蔡男持續往處理員警逼近，因距離太短，處理員警因感到遭受生命威脅，開槍射擊蔡男，蔡男左胸被擊中，倒下後送醫，於今天凌晨2點宣告不治。

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苗栗地檢署聲明表示，將安排擇期解剖，以確認實際槍傷部位，並盡力蒐集相關事證，詳盡查明事實真相。另外，檢方也通報犯罪被害人保護協會苗栗分會，犯保分會人員已同步啟動即時關懷機制，前往頭份殯儀館協助遺屬，提供法律諮詢、心理支持及相關資訊，陪伴家屬處理後續事宜。

至於受到關注的員警開槍時機，苗栗地檢署強調，將秉持客觀、中立原則，全力釐清事實真相，依法辦理，絕不偏袒，不預設立場，以維護社會公義與法治價值。

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