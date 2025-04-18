8000元防水工程要求肉償被拒 凌虐性侵按摩女還穿她女裝逃逸

陳姓鐵工性侵害與凌虐按摩女子後，還偷女裝變裝逃逸。（示意圖）

2025/04/18 15:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓鐵工透過性交易網站，認識俗稱個工的按摩女小芳，小芳住處牆面漏水，他願意幫小芳施作防水工程，代價是性交易一次，小芳願意給錢，拒絕陪睡換工程，不料，陳男卻持水果刀威脅，又用毛巾勒住頸部，持鋼造棒狀物凌虐且性侵害，再穿小芳的衣服變裝逃逸，法院審理時他全盤否認犯行，法官依攜帶兇器強制性交而凌虐罪重判9年8月徒刑。

判決書指出，陳男於2023年8月透過媒介性交易的網站，結識按摩女子小芳（俗稱個工，化名），2024年3月14日晚間7時許，傳訊息給小芳「8000，不需付現金，用做愛給，防水一次包到好」，亦即為小芳施作牆面防水工程，代價是性交易一次，但小芳並未同意，當天晚間陳男去找小芳，自行持捲尺丈量小芳住處牆壁尺吋，並稱小芳若給1萬元油漆材料費，即可施作牆壁防水工程，小芳表示1萬元可以，但不要以陪睡來抵，她可以給錢，兩人因此在3樓發生口角。

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不料，陳男卻徒手毆打小芳臉部右側，並拉扯頭髮，強行壓在3樓按摩床與地上，持水果刀1把威脅小芳，又持毛巾與右手肘勒住小芳頸部，小芳暫時失去意識後，陳男企圖性侵害，卻因不舉而放棄，改用鋼造的棒狀物數條性侵害得逞，小芳全身傷痕累累。

陳男得逞離去前，又偷走小芳外套與棉鞋，穿戴身上變裝徒步離開，經警方事後拘捕，由中檢起訴。

台中地院審理時，陳男全盤否認犯行，辯稱是小芳自願與他發生關係，法官卻認為，從小芳傷勢與身體檢驗出陳男基因等證據，以及小芳事後衍生不輕的恐慌等身心受創狀況，陳男性侵害屬實，且陳男又使用水果刀，是具有危險性兇器，不論水果刀是如何取得，當符合「攜帶兇器犯之（性侵害）」的加重條件，台中地方法院依攜帶兇器強制性交而凌虐罪，判刑9年8月，竊盜罪則判刑3月，可易科罰金。

陳男上訴二審，他仍是否認犯行，高等法院台中分院也不採信辯詞而駁回，竊盜判刑確定，攜帶兇器強制性交而凌虐罪可上訴三審。

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