憲訴法提高大法官議決門檻民進黨團聲請釋憲 憲法法庭 5/12 開說明會

立法院去年12月由藍白立委主導三讀通過憲法訴訟法修正法案，總統賴清德1月22日公布、25日生效，民進黨立院黨團51位立委至憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分；憲法法庭今公布將於5月12日下午2時舉行「說明會」，調查是否有受理本案的必要性。（資料照）

2025/04/18 15:44

〔記者張文川／台北報導〕立法院去年12月20日由藍白立委主導三讀通過憲法訴訟法修正法案，總統賴清德今年1月22日公布、25日生效，民進黨立院黨團51位立委於生效前的1月24日至憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分；憲法法庭今天公布，將於5月12日下午2時舉行「說明會」，調查是否有受理本案的必要性。

此波修訂憲法訴訟法第4條、第30條和第95條文修正案，規定憲法法庭暫時處分、釋憲案必須10位大法官參與評議；而在做成違憲宣告時，同意宣告違憲的大法官人數不得低於9人。而目前憲法法庭僅存8位大法官。

請繼續往下閱讀...

柯建銘等51位立委聲請主張，新法規定有重大明顯的立法程序瑕疵，且侵害憲法保障的司法權核心領域，違反權力分立原則、民主原則、法治國原則、訴訟基本權保障原則、平等原則，以及程序安定性原則等，因此於1月24日提出聲請法規範憲法審查及暫時處分。

憲法法庭今公告指出，審理114年度「憲立字第1號」聲請人立法委員柯建銘等51人聲請案，定於5月12日下午2時，於憲法法庭舉行說明會，請聲請人代表（民進黨立院黨團）、關係機關（立法院）及專家到場陳述意見。

待說明事項包括10大項、25個子題，例如聲請人數是否符合規定？如何確定三讀審查完竣？立院議事慣例如何得為立法程序規範？慣例與立法院職權行使法何者應優先適用？三讀程序可否採「無異議通過決議」？等問題。

憲法法庭列出的待說明事項，全部問題如下：

（一）依前述立法經過，本案三讀程序聲請人中是否有達29人以上（即立法委員現有總額四分之一以上）未贊成該議案？判斷此事實之依據為何？（請聲請人及關係機關陳述意見）

（二）91年增訂立法院職權行使法第11條第3項之立法理由為「第三讀會審查完竣，其作為審查標的議案，依議學原理，仍應付表決，以得最終之審查結果，現行法對此漏未規定，反而滋生無謂疑義，應予增列。」如何確定「第三讀會審查完竣」？所稱「其作為審查標的議案，依議學原理，仍應付表決，以得最終之審查結果。」意義為何？「審查完竣」與「應付表決，以得最終之審查結果」有何不同？所稱「現行法對此漏未規定，反而滋生無謂疑義」是何所指？如本案情形，主席詢問有無文字修正，目的為何？於在場委員無文字修正之情形，依上開立法理由，是否已達審查完竣？是否仍應付表決？

（三）立法院之議事慣例，於何種情況下得採為立法程序規範？慣例與立法院職權行使法（含該法制定前之立法院議事規則），在議事程序上何者應優先適用？前者（慣例）可否與後者（法規）牴觸？

（四）如本案三讀程序即主席宣示：「現在作以下決議：憲法訴訟法第4條及第95條條文修正通過。」主席宣示：「決議：憲法訴訟法第30條條文修正通過。」（如附件1）其運作依據（包括立法院議事慣例等）為何？該運作模式何時形成？是否曾有爭議？是否牴觸立法院職權行使法第11條第3項所定「第三讀會，應將議案全案付表決」之規定？亦即於第三讀會，在場者就文字修正無異議且未為其他表示，主席即宣布決議通過議案之情形，是否違反該項規定？

（五）法律案三讀程序，於主席宣布法律案修正通過之決議前，是主席應主動徵詢在場之立法委員有無異議，使其在客觀上有表示反對意見（異議）之機會？或應由在場委員主動提議全案付表決，主席始有義務將全案付表決？三讀程序可否採「無異議通過決議」？若可，主席應如何確認在場委員已無異議通過？

（六）立法院職權行使法第7條明定，法律案應經三讀會議決。系爭規定是否確已有效完成第三讀會之議決程序？據以判斷之事實基礎為何？

（七）法律案三讀程序，採本案第三讀會之方式者，其與法律案經特定表決方式表決後通過決議之方式，就立法程序言，其意義與效力是否不同？又，主席於三讀條文宣讀完畢，詢問院會是否有文字修正後，於宣布決議通過前，有無再次詢問院會就三讀條文制定、增訂或修正通過之決議有無異議，就立法實務言，是否有不同之考量與效力？

（八）本案三讀程序，於主席宣布法律案通過之決議前，在場之立法委員客觀上有無表示反對意見或要求以特定表決方式表決之機會？就立法程序言，三讀程序無人應主席所詢，就文字修正表示意見，經主席宣布法律案修正通過之情形，就法律意義而言，是否即表示無人反對該法律案修正通過？

（九）於本案三讀程序，就經過二讀之法律修正議案而言，聲請人是否曾為如何之反對表示？（請聲請人及關係機關陳述意見）

（十）立法院針對行政院所提覆議案所為之表決，是否屬於原來法律案立法程序、三讀程序或最終決定之一部分？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法