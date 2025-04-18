退役少校假冒國安局中將詐騙紫南宮錢母 一審判決出爐

李姓退役少校假冒國安局中將，騙走3大袋紫南宮錢母。（資料照）

2025/04/18 15:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年2月拿偽造證件和戴著鑲有2顆星帽子的李姓男子，向竹山紫南宮佯稱賴清德總統要來參訪先行踏勘，騙取3大袋蛇年錢母和項鍊，警方查出是李男所為，南投地院近日依冒用公務員名義詐欺取財罪名，將李男判刑1年2月，考量他坦承犯行，宣告緩刑5年，但要提供240小時義務勞務。

60多歲李姓男子是少校退役軍人，幫人噴藥打零工，今年過完年的2月9日異想天開，由不知情的友人陪同到紫南宮，當天他頭戴鑲上2顆星並繡上「政戰」字樣的黑色帽子，並出示偽造國安局證件，表示他是國安局中將，到紫南宮辦公室向黃姓總幹事和主委莊秋安表示，總統賴清德近日將參訪紫南宮，他先來踏勘，經一番攀談後即開口索取蛇年錢母，廟方給他3大袋內有套裝聚寶盆錢母，以及盒裝金銀套幣錢母、項鍊。

請繼續往下閱讀...

紫南宮後來向相關單位求證總統前來參訪的訊息，才知李男根本不是國安局中將，總統也未有到紫南宮參訪的行程，才知李男是騙子，趕緊向竹山警分局報案。

竹山警方後來查出是李姓男子詐騙，查扣他還未送出的聚寶盆錢母12座、金銀錢母共16個，項鍊5條，李男也被南投地檢署檢察官以行使偽造特種文書、冒用政府機關公務員詐欺取財等罪起訴。

南投地院經審理後，近日將李男依冒用政府機關公務員詐欺取財罪名，判處有期徒刑1年2個月，考量他坦承犯行，廟方也願意原諒他，因此宣告緩刑5年，但須在1年內提供240個小時義務勞務。全案可上訴。

李姓男子被警方查到時，家中還有部分錢母、項鍊。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法