宜蘭詐騙受理減幅23％ 鼓勵民眾抓車手領獎金

宜蘭縣警察局長劉炯炫（中）今天出席蘇澳分局打詐記者會，強調宜蘭詐騙受理件數減幅23％，有下降趨勢。（記者王峻祺攝）

2025/04/18 15:18

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局今天公布今年1至3月防詐數據，比起去年同期受理案件數降幅23％，財損金額也持續下降，警察局長劉炯炫鼓勵民眾，從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，向警方檢舉詐欺案件，成功送辦並經審核通過，即可獲頒新台幣5萬元檢舉獎金。

劉炯炫今天出席蘇澳分局打詐記者會，強調今年1到3月宜蘭警方受理詐欺668件 ，和去年同期相比減少202件，財損也持續下降中，3月份的民眾遭詐騙金額8700多萬元，也比上月少了5500萬元。

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他說，3月份還成功攔阻39件詐欺案，金額多達3400多萬元，從相關數據分析，宜蘭詐騙件數下降，遭詐金額也持續降低，不僅歸功警方積極防治，也謝謝金融機構從業人員的協助，攜手加強民眾防詐意識。

劉炯炫說，警政署也推廣全民抓車手，透過「百斬行動檢舉車手專區」邀請民眾填報檢舉車手線索，經成功拘捕犯嫌移送地檢署偵辦並審核通過，即可獲頒5萬元獎金。目前宜蘭已有1件潛在被害人協助誘捕車手，符合百斬計畫獎勵，報署審核中。

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宜蘭縣警察局公布今年1至3月防詐數據，比起去年同期受理案件數降幅23％，財損金額也持續下降。（民眾提供）

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