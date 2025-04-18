喝杯珍奶發現線索 南警查獲喪屍煙彈工廠

林姓藥頭從高雄逃到台南躲藏，警方買珍奶時巧遇線索，24小時內查獲依托咪酯毒工廠，逮捕林男與江女，現場起出喪屍煙彈等多項毒品與製毒器具，全案移送並聲請羈押。（民眾提供）

2025/04/18 15:25

〔記者王捷／台南報導〕林姓藥頭的依托咪酯製毒廠藏在高雄大寮，他疑似發現最近被鎖定，搭計程車到台南安平躲避，承辦警員有次買珍奶意外發現該計程車，循線找到林男藏匿的飯店，同時還逮到林男的江姓女友，訊後依法移送。

40多歲的林男是老藥頭，因最近喪屍煙彈流行，改加工依托咪酯製作煙彈，他疑似發現常跟他接洽的藥頭被抓，他擔心被鎖定，把女友丟在工廠，從高雄叫了計程車，從大寮搭車到台南躲藏，每三天就換一次藏匿處，隨即在警方眼前消失。

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承辦案件的警員，有次去買珍奶，結果發現曾經載林男的計程車就停在旁邊，經過警方調查，發現林男藏匿的第一間飯店，才有線索調閱監視器，在24小時內拼湊林男的移動軌跡。

警方逮到林男後，持票將他帶回大寮搜索，當時江女正等著，林男返回工廠也因此被逮，現場查獲大量的依托咪酯煙彈，一、二、三級毒品都有，還有毒咖啡包，另外警方也扣得大批製毒原料與器具。

訊後警方將兩人依毒品罪嫌送辦，警方已向地檢署聲請羈押2名嫌犯，並持續溯源追查毒品來源與背後組織。警五分局長洪宏榮表示，近年新型毒品如「喪屍煙彈」偽裝性強、危害深遠，警方將強化掃蕩力度，呼籲民眾積極提供情資，與警方合力打造無毒社區。

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