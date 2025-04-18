百億洗錢集團首腦竟是個小女生 2年半賺億元黨羽近百人

洗錢集團首腦歐俞彤。（記者徐聖倫翻攝）

2025/04/18 15:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市警局刑警大隊去年底至今年2月執行移共4波「斬金行動」，警方逮捕一共開出73張拘票、80人移送法辦、15人通緝中。洗錢集團「美樂公司」負責人為24歲女子歐俞彤，經手金額過億，不法所得近億，警方說：「年輕貌美的小女生，讓人很難與首腦連結。」

據悉，歐女前年受從事詐欺的男友影響，認為賺錢竟能如此迅速，於是開始替詐騙集團洗錢，不料事業越做越大，旗下員工近百人，洗錢也從百萬、千萬，直到上億元。

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警方去年透過假投資詐欺案向上溯源，經數月分析，歐女的洗錢集團假出金金額超過8億元，最高一筆為單筆250萬元，單一出金手在7個月內匯款超過2500次，全台受害人計有5080人，財損約157億元，其事業體之龐大，可見一斑。

警方透過專案前後逮捕80人，有15人被發布通緝，歐女則是在台中住家遭逮捕。警方見到歐女本人大為驚訝，萬萬想不到洗錢集團首腦竟是如此年輕的小女生，看起來一副人畜無害的樣子，令人難以想像。

警方逮回的集團成員中，不乏竹聯幫仁堂弘仁會、地堂份子，共11人，查扣現金1300萬元。被發布通緝的15人中，有12人已潛逃出境，所有犯嫌的財產也已都被扣押。歐女等一干人等，被依詐欺、洗錢、組織等罪嫌送辦，前日連同歐女在內，所有嫌犯均被起訴，其中歐女遭檢方求處25年以上重刑。

新北市警局長廖訓誠呼籲，凡網路上自稱「名師帶投」、「保證獲利」、「加入社群就能賺錢」者，極有可能為詐騙陷阱，民眾應提高警覺，切勿輕信高報酬話術。若發現疑似詐騙情事，請即刻撥打165反詐騙專線、110報案專線求證或報案。

警方在歐女屋內搜索。（記者徐聖倫翻攝）

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