台南前警官涉恐嚇情敵議員被免職！莊武能提行政訴訟 法院裁定暫停

前台南市警官莊武能涉不正當關係，並對議員「開玩笑」被免職，他不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院認為刑案未定讞，裁定暫停審理，待刑事結果確定後再續審。（翻攝臉書）

2025/04/18 12:53

〔記者王捷／台南報導〕台南市前警官莊武能因涉不當男女關係並對議員「開玩笑」要千萬封口費被免職，他不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院認為刑案尚未定讞，相關事實密切關聯，以行政訴訟法規定，裁定暫停行政訴訟程序，待莊武能的刑事判決確定再行審理。

莊男在2022年間與新竹縣高姓女子有不正當關係，後疑女方與新竹縣張姓議員有私情，莊男用高女手機冒名傳訊張男，聲稱握有不利資料，要求千萬元封口費。張男雖依指示備妥現金，莊男再傳訊稱「開玩笑、整你的」，張男仍報警處理。

請繼續往下閱讀...

2023年的跨年當天，新竹縣警方掌握高女行蹤，在停車場表明身分要攔車逮人，不料開車搭載高女的莊武能抗拒，涉衝撞員警企圖逃逸，警方對空、對輪胎連開9槍逮人，但新竹地方法院審理後，認為警方執法過程有瑕疵，莊男操弄張男做無義務的事藉以報復犯強制罪，判處有期徒刑6月，可以易科罰金，恐嚇取財部分則判無罪。新竹檢方提起上訴，現由台灣高等法院審理中。

台南市政府在2023年2月依「警察人員人事條例」第31條及「公務人員考績法」規定，認定莊男行為嚴重損害公務員聲譽，處以免職，並先行停職。莊武能不服，主張該處分未待刑案定讞，因此提起行政訴訟。

高雄高等行政法院今年4月10日裁定指出，台南市政府做出免職處分所依據的事實，與莊男目前在高等法院審理中的刑事案件高度重疊。若兩案分頭審理，恐導致事實認定互有矛盾，亦增加重複調查之負擔，因此依行政訴訟法第177條第2項裁定停止行政訴訟程序，待刑事審結後再續行審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法