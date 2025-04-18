屏縣接連2起無號誌路口死亡車禍 警方4/21起大執法、最高罰1800元

屏縣警察局將從下週一（4月21日）起實施「無號誌路口執法專案」。示意圖。（屏東縣警察局提供）

2025/04/18 12:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣4月以來接連發生2起無號誌路口死亡事故，顯示部分用路人於路口行車時未落實「停讓」觀念，導致重大傷亡，為遏止類似事故發生，屏縣警察局將從下週一（4月21日）起實施「無號誌路口執法專案」，針對縣內多事故路口加強取締違規。

屏東縣政府警察局今天（18日）指出，今年（2025年）1月起統計至今，縣內交通事故共造成33人死亡、5746人受傷，其中發生於無號誌路口者即高達14人死亡、1755人受傷，分別佔總傷亡人數的42%與31%，數據顯示無號誌路口已為事故熱點。

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警察局指出，無號誌路交通事故肇因多為駕駛人缺乏路權意識與搶快心態，忽視停讓規定，尤其在面對「閃光紅燈」、紅色八邊形「停車再開」標誌或路面標有「停」字標線時，未確實停車確認，逕自通行，極易與橫向車流發生碰撞。

警察局重申，駕駛人行經此類路口時應「將速度降為零」，確認無來車與行人後再行駛。若違反，將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第18款，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

為遏止類似事故發生，警察局將從4月21日起實施「無號誌路口執法專案」，針對縣內多事故路口加強執法，特別是設有「停標誌」、「停標線」或「閃光紅燈」者，對未確實停車再開之違規行為予以取締；執法將與持續宣導並行，提升用路人正確認知與防禦駕駛習慣。

屏縣警察局局長戴台㨗強調，停車再開規定並非新制，長期以來即為行車安全基本原則，坊間及網路流傳如「兩腳落地」、「暫停三秒」等說法並非法律所規定。重點在於確實停車，目視左右確認無車輛與行人後再開車，以確保路口安全。期盼透過此次專案與教育，強化駕駛人對路權的尊重與安全觀念，共同打造安全有序的交通環境。

駕駛人行經無號誌路口時應「將速度降為零」，確認無來車與行人後再行駛。（屏縣警察局提供）

閃燈分辨圖示。（屏縣警察局提供）

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