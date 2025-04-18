68歲翁欠20萬元違規紅單未繳 背後故事今人鼻酸

68歲老翁欠20萬元違規紅單未繳，執行官找到這輛賓士車進行查封。（高雄分署提供）

2025/04/18 12:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕68歲蔡姓老翁積欠170多筆燃料費、牌照稅、停車費未繳，遭移送至行政執行署高雄分署，執行官訪查後，發現蔡翁是被兒子借用名字大量購車做Uber，結果生意失敗，兒子自殺身亡，車子被債主開走還不斷違規，帳都算在蔡翁頭上，執行官不忍蔡翁還要幫過世的兒子「擦屁股」，協請警政單位尋車，順利找到這輛被債主開走的賓士車進行查封，後續將進行拍賣清償蔡翁積欠的費用。

高雄分署指出，蔡姓老翁長期未繳納過路費、燃料費、牌照稅、停車費等執行案件共計170餘件，累欠金額將近20萬元，執行官收案後展開調查，得知蔡翁的兒子向老爸借用名字，借錢購買多輛高檔名車做Uber，但生意失敗後，兒子疑不堪背負龐大債務自殺身亡，結果車子被民間債權人開走抵債。

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由於車子登記在蔡翁名下，但車子被開走後沒有過戶，導致債主肆無忌憚的違停違規，累計大量紅單未繳都算在蔡翁頭上，執行官不忍蔡翁處境，於是連繫高雄市交通事件裁決中心人員協助，仔細比對車輛曾經停放路邊收費停車格紀錄後，再配合警方搜索後，順利找到這輛被債主開走的賓士車進行查封。

高雄分署表示，這輛賓士車查封後，未來將進行拍賣，所得金額用來清債蔡翁積欠的紅單，讓違規件數不再增加，減少蔡翁負擔，更解決債主長期亂停車，造成周邊居民的困擾卻又一直無法處理的困境。

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