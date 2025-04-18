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    越式KTV毒趴窟藏身高雄工業區廠房 刑大攻堅逮40名越籍男女

    越式KTV毒趴窟藏身高雄大寮區工業廠房，刑大攻堅逮40名越籍男女。（民眾提供）

    越式KTV毒趴窟藏身高雄大寮區工業廠房，刑大攻堅逮40名越籍男女。（民眾提供）

    2025/04/18 12:38

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市大寮區近某工業區廠房被改裝「毒趴KTV」，專供越南籍移工及逾期居留移工吸毒轟趴，刑警大隊率特警17日攻堅逮捕40人，清一色都是越南籍男女移工，其中有10人是失聯移工，查獲K他命、K煙、毒品咖啡包共57.6公克，多數移工坦承向KTV陳姓業者購毒入場吸毒。

    據了解，KTV業者陳男（28歲）原是越南籍，16歲來台依親台籍父親，已取得台灣身分證，他於今年1月在大寮區租廠房，改裝為多間隔音包廂，暗中經營「越式KTV」，專供越南籍移工進入消費、舉辦毒品轟趴，為規避警察機關查緝，平時門禁森嚴、幾乎不對外開放。

    刑大偵三隊獲報組成專案小組，經多日埋伏監控，17日會同保大特警攻堅，破門突襲衝入包廂，多名男女越南籍移工逃竄，欲向門外奔跑被攔壓制，毒品與吸食器具散落桌上，空氣中瀰漫濃厚毒氣，他們甚至拿餐盤當K盤吸食毒品，在場40名越籍男女全數帶回刑大偵辦。

    警方查扣第三級毒品卡西酮粉末1包，毛重40.3公克，毒品咖啡包6包、重9.99公克，以及K他命6包，重7.31公克，K煙殘渣袋、K盤、簽帳估價單、監視器、帳冊等相關證物，據了解，KTV陳姓男子否認販毒，只承認提供歡唱場地給越南籍移工抒壓，但吸毒移工供出以每包2000元買毒進包廂毒趴。

    移民署清查後發現有10人竟是失聯多時的越南移工，全案詢問後，依違反毒品危害防制條例與入出國及移民法，移送高雄地檢署及移民署南區事務大隊高雄市專勤隊偵辦，陳姓業者遭收押禁見。

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    越式KTV毒趴窟藏身高雄大寮區工業廠房，刑大攻堅逮40名越籍男女，查扣K他命等毒品。（民眾提供）

    越式KTV毒趴窟藏身高雄大寮區工業廠房，刑大攻堅逮40名越籍男女，查扣K他命等毒品。（民眾提供）

    越式KTV毒趴窟藏身高雄大寮區工業廠房，刑大攻堅逮40名越籍男女，其中有10人逾期，現場查扣K他命等毒品。（民眾提供）

    越式KTV毒趴窟藏身高雄大寮區工業廠房，刑大攻堅逮40名越籍男女，其中有10人逾期，現場查扣K他命等毒品。（民眾提供）

    越式KTV毒趴窟藏身高雄大寮區工業廠房，刑大攻堅查扣K他命等毒品。（民眾提供）

    越式KTV毒趴窟藏身高雄大寮區工業廠房，刑大攻堅查扣K他命等毒品。（民眾提供）

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