台中男凌晨狂按喇叭亂倒車 被警攔截竟直接躺路上

王男情緒不好，駕駛圖下方黑色休旅車一路長按喇叭，還胡亂導車，白色轎車（圖左）等車輛紛紛迴避。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

2025/04/18 11:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓男子於今天（18日）凌晨1時許心情不好，駕駛黑色休旅車於台中市北區一路按喇叭，還胡亂倒車而險象環生，引發居民的憤怒報警，中市警局第二分局員警在文心路攔截他，他卻躺在路上，員警將他帶到派出所管束後送醫，將依社會秩序維護法等法律開罰。

警方預計開罰的項目，包括違反「社會秩序維護法」的「妨害公眾安寧」，可處6000元以下罰鍰，違反「道路交通管理處罰條例第41條「汽車駕駛人，按鳴喇叭不依規定」，可以300至600元罰鍰，以及同條例的「汽車駕駛人駕駛汽車在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，可處6000至3萬6000元罰鍰。

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民眾拍下的畫面顯示，王男開車於北區漢口路與陝西路口，暫停於馬路上，還長時間鳴喇叭，龐大的噪音驚醒居民，紛紛打電話向警方報案，他開車又走走停停，甚至亂倒車，路人紛紛迴避，之後行駛到文心路與成都路口時，被第六分局員警攔截，王男卻走出休旅車，直接躺臥於路中，有危害自己生命之虞。

員警見王男情緒不穩定，由員警帶至派出所實施管束，並以電話聯繫王男的妻子，王妻說，王男近期情緒不穏的情形愈加嚴重，警方於今天上午通知衛生局將他強制送醫。

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